nrg Maariv: Арест израильского блогера поставил Баку и Тель-Авив на грань ссоры По запросу Азербайджана в Белоруссии арестовали российско-израильского блогера Александра Лапшина, который выступал за предоставление независимости Нагорному Карабаху. Как пишет nrg Maariv, теперь Израиль опасается, что возможная выдача Лапшина азербайджанской стороне нанесет вред стратегическим отношениям между странами. 19 декабря 2016 nrg Maariv

nrg Maariv: Израиль признал Крым «оккупированным», чтобы отомстить Москве Израиль проголосовал за резолюцию ООН по Крыму, в которой признается российская оккупация полуострова. Как считает nrg Maariv, данная позиция Израиля является ответом на голосование России в ЮНЕСКО в поддержу резолюции, опровергающей связь еврейского народа с Иерусалимом, Стеной Плача и Храмовой горой. 22 ноября 2016 nrg Maariv

nrg Maariv: Россия попытается создать правительственную альтернативу Википедии Российские власти заявили, что разместят в интернете содержание Большой Российской Энциклопедии. Как пишет nrg Maariv, они объяснили что в век цифровых технологий нет смысла печатать толстые тома на бумаге, однако многие уверены, что таким образом Кремль продолжает свою давнюю борьбу против свободной онлайн-энциклопедии Википедия. 7 сентября 2016 nrg Maariv

nrg Maariv: Переговоры Нетаньяху и Аббаса в Москве будут насмешкой над США Если «отвергнутый» международным сообществом российский президент Владимир Путин действительно сможет провести в Москве переговоры между Биньямином Нетаньяху и Махмудом Аббасом, это не принесет Израилю ничего хорошего, пишет nrg Maariv. По мнению автора, если подобная встреча на высшем уровне состоится, это не поможет активизировать застопорившийся мирный процесс — однако серьезно ухудшит отношения Израиля не только с нынешней, но и с будущей американской администрацией. 31 августа 2016 nrg Maariv

Украинский врач: Я убивал «сепаратистов» на операционном столе Украинский врач, работавший во время боевых действий в Донбассе, признался, что убивал пациентов из идеологических соображений. Как пишет nrg Maariv, анестезиолог из Енакиева в интервью украинскому каналу заявил, что абсолютно не жалеет о своих действиях, поскольку «клятва Гиппократа не имеет юридической силы». 21 июня 2016 nrg Maariv

Российский солдат ценой жизни спас пункт распределения гумпомощи в Сирии В Сирии погиб еще один российский военный. Как сообщает издание nrg Maariv, ценой собственной жизни сержант Андрей Тимошенков задержал заминированную машину, пытавшуюся проникнуть в место распределения гуманитарной помощи в городе Хомс. 20 июня 2016 nrg Maariv

nrg Maariv: Путин поработал экскурсоводом для Нетаньяху Во время визита в Россию Биньямина Нетаньяху Владимир Путин успел поработать для него экскурсоводом по Кремлю. Как пишет издание nrg Maariv, кроме того, израильский премьер помимо официальных встреч посетил концерт, посвященный 25-летию возобновления дипломатических отношений между Россией и Израилем. 8 июня 2016 nrg Maariv

Nrg Maariv: Союз России и Ирана дал трещину Между Россией и Ираном возникли серьезные разногласия по вопросу Сирии, считает израильский новостной портал. Именно эти разногласия, а также разочарование России от бездействия ее союзников заставили Владимира Путина вывести войска из Сирии, утверждает Maariv со ссылкой на саудовские источники. 5 апреля 2016 nrg Maariv

Ирано-российская сделка на 8 миллиардов вызвала панику в Израиле Иран и Россия намереваются подписать договор на крупную сумму о поставке российского оружия. Эта новость вызвала настоящую панику в Израиле, пишет израильская газета. Впрочем, на пути к контракту у Москвы и Тегерана немало проблем, подчеркивает издание. 16 февраля 2016 nrg Maariv

Nrg Maariv: Путин нашел нового врага в лице Ленина Владимир Путин нашел очередного врага, пишет израильская газета. Позабыв о Западе, он принялся атаковать Владимира Ленина, утверждая, что его неверные решения привели к распаду Советского Союза. 26 января 2016 nrg Maariv