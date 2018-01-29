Manager Magazin: ослабление доллара угрожает экономическому господству США Доллар пока ещё остаётся важнейшей мировой валютой, однако сейчас он слабнет, сообщает Manager Magazin. При этом чиновники США могут уверять, что падение курса доллара пойдёт на пользу американскому экспорту, однако в долгосрочной перспективе это подрывает доверие к экономике государства и его кредитоспособности. Поэтому Трамп и его правительство рискуют растерять все экономические преимущества, которыми до сих пор пользуется Америка. 29 января 2018 manager magazin

Теракты в Париже повысили интерес инвесторов к России После терактов в Париже и появившихся признаков сближения России с Западом привлекательность российской экономики выросла, пишет manager magazin. По мнению аналитиков, Москва постепенно выходит из изоляции. Такое развитие событий может поспособствовать смягчению антироссийских санкций и улучшению экономической ситуации в России. 19 ноября 2015 manager magazin

Немецкий бизнес отказывается страдать ради «европейских ценностей» Антироссийские санкции ЕС вызвали ощутимое недовольство предпринимателей в Германии. Бизнес терпит колоссальные убытки, однако канцлер Ангела Меркель непреклонна - ведь она защищает «священные» европейские ценности, пишет manager magazin. 14 ноября 2014 manager magazin

Manager Magazin: «Закрыв» небо, Россия накажет не Запад, а себя В ответ на ужесточение санкционной политики ЕС Россия собирается закрыть воздушное пространство для западных авиакомпаний, пишет manager magazin. Автор статьи считает, что эти меры могут иметь «эффект бумеранга»: Россия лишится пошлины за использование воздушного пространства, а Европа в свою очередь закроет небо для российских самолетов. 9 сентября 2014 manager magazin

Volkswagen вложит в Россию миллиарды - ему бояться нечего Несмотря на санкции Запада и ответное эмбарго Москвы концерн Volkswagen продолжит вкладывать средства на российском рынке, сообщает manager magazine. Дело в том, что немецкая компания собирает автомобили на территории России, поэтому смотрит в будущее с оптимизмом. 19 августа 2014 manager magazin

Москву и Владивосток соединят летающие поезда РЖД и «Росатом» начали разработку высокоскоростных поездов на магнитных подушках, которые будут курсировать по маршруту Транссибирской магистрали, сообщает manager magazin. Как отмечает издание, подобные поезда способны преодолеть расстояние в 9300 километров всего за 20 часов. 27 мая 2014 manager magazin

Российские беженцы тревожат правоохранительные органы Германии Поток беженцев из России в Германию продолжает расти. За один лишь июль число россиян, запросивших убежища у Германии, составило 11 560 человек. При этом большинство из них - выходцы из Чечни, в том числе сторонники террористической организации «Кавказский эмират». 17 августа 2013 manager magazin

Немецкое качество с российскими корнями Лейбл «Made in Germany» не раз помогал российским бизнесменам разбогатеть. Зная, что россияне ценят товары из Германии за качество, долговечность и стиль, они запускают бренды якобы немецкого происхождения. Начало этому положил в 90-е годы московский предприниматель. 5 января 2013 manager magazin

Немцы не смогли научить россиян мусорить со вкусом Немецкое предприятие Remondis пытается внедрить в России систему управления отходами. Однако приучить россиян сортировать мусор европейским специалистам пока не удается. Кроме этого, на пути реализации плана компании стоит еще одна проблема – коррупция, пишет manager magazine. 17 ноября 2012 manager magazin