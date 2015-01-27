Russia Today, «Боко Харам» и ИГИЛ? New York Times опубликовала интервью Эндрю Лэка, не предложив RT выступить с опровержением

Газета New York Times нарушила принципы свободы слова, пишет Сидни Смит в статье на iMediaEthics. В своей публикации она поставила телеканал RТ в один ряд с такими террористическими организациями, как «Боко Харам» и ИГИЛ, и при этом даже не удосужилась предоставить возможность российскому каналу дать опровержение. Тем самым нарушен принцип отражения альтернативной точки зрения при освещении событий.