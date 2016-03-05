Госдеп США осудил отношение турецких властей к оппозиционным СМИ Госдепартамент США выразил обеспокоенность действиями Анкары в отношении газеты Zaman, сообщается на сайте самого издания. По словам представителя ведомства Джона Кирби, американские власти рассматривают захват редакции как очередной тревожный случай применения турецкими правительством жестких мер в отношении СМИ, критикующих его политику. 5 марта 2016 Zaman

Zaman: Успехи сирийской армии грозят повредить переговорам с «оппозицией» Сирийские правительственные войска отвоевали у мятежников стратегически важный город Ар-Рабиа. В связи с этим существуют опасения, что переговоры, которые должны пройти между представителями оппозиции и официальным Дамаском, будут отложены или не принесут желаемого прогресса, сообщает Zaman. 25 января 2016 Zaman

Zaman: Анкара отрицает связи с организаторами блокады Крыма Министерство иностранных дел Турции официально опровергло информацию о том, что Анкара оказывает военную поддержку добровольческому крымско-татарскому вооруженному формированию, обвиняемому в беспорядках и диверсии на Крымском полуострове. Вместе с тем турецкий МИД подтвердил, что никогда не признает «незаконную аннексию Крыма» Россией и будет защищать права крымских татар, сообщает Zaman. 29 декабря 2015 Zaman

Zaman: Турецкие курорты «трясет» от нехватки российских туристов Зимние горнолыжные курорты на востоке Турции несут серьезные убытки из-за охлаждения отношений с Россией. В некоторых регионах недосчитались более четверти от общего количества российских туристов. Похожие проблемы и у летних туристических центров, например в Анталье, сообщает турецкая Zaman. 21 декабря 2015 Zaman

Zaman: То, что Путин назвал «геноцидом», в Турции считают «преувеличением» Владимир Путин присоединился к хору европейских лидеров, которые посчитали геноцидом массовые убийства армян в 1915 году, пишет турецкая газета Zaman. При этом в Москве уверены, что отношений с Турцией это не испортит. Анкара категорически отрицает факт намеренного уничтожения армянского населения, а число жертв считает преувеличенным, напоминает издание. 23 апреля 2015 Zaman

Турция конфискует С-300 при попытке нелегального провоза Согласно конвенции Монтрё 1936 года, Турция регулирует все морские перевозки через Черноморские проливы. Поэтому, сообщает Zaman, Россия обязана уведомить Турцию за 15 дней до того, как отправит в Сирию ракеты С-300 через Босфор и Дарданеллы. 10 июня 2013 Zaman