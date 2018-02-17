Yahoo Sports: «прости, Путин, но золота тебе не видать» Многие россияне по-прежнему отказываются верить в существование «государственной системы допинга», но факты говорят далеко не в пользу страны, считает Yahoo Sports. Как подчёркивается в материале интернет-издания, на нынешней Олимпиаде Россия выступает куда хуже, чем четыре года назад в Сочи — а это, по мысли автора статьи, говорит о многом. 17 февраля 2018 Yahoo News

Yahoo News увидел в российских спортсменах «агентов под прикрытием» Хотя олимпийские атлеты из России будут соревноваться в Пхёнчхане под олимпийским флагом, всем понятно, что представлять они будут Россию, словно агенты под прикрытием, пишет журналист Yahoo News. Он отмечает, что российские спортсмены порой даже выглядят так, будто сошли с голливудских кинокартин. 9 февраля 2018 Yahoo News

Yahoo News: милитаризация Курил даёт России переговорное преимущество против Японии Укрепление российских военных сил на Курилах не только является частью оборонной стратегии, но и служит определённым «сигналом», пишет Ю Коидзуми на Yahoo News. Если Россия намерена военизировать Курилы, несмотря на все сложности, это означает, что есть и другие причины — например, стремление получить преимущество при переговорах с Японией, полагает автор. Он также рекомендует Токио «внимательно следить» за действиями России в Охотском море. 1 ноября 2017 Yahoo News

Yahoo News: Трамп начал президентство с попыток снять санкции с Москвы Почти сразу после вступления в должность администрация Трампа поручила Госдепартаменту разработать предложение по отмене или смягчению антироссийских санкций, сообщает Yahoo News со ссылкой на осведомлённые источники. При этом представители команды Барака Обамы встретили эту инициативу в штыки и попытались воспользоваться своим влиянием в конгрессе, чтобы лишить главу Белого дома возможности аннулировать ограничительные меры против Москвы. 2 июня 2017 Yahoo News

Yahoo News: Советника Трампа уличили в «тревожных» связях с Кремлем Как сообщает новостной портал Yahoo News со ссылкой на собственные источники, советник Дональда Трампа по вопросам внешней политики Картер Пейдж вел «прямые переговоры» с находящимися под санкциями высокопоставленными российскими чиновниками. По мнению лидера демократического меньшинства в Сенате США Гарри Рида, это свидетельствует об «обширных и тревожных связях» избирательного штаба Трампа с Кремлем. 24 сентября 2016 Yahoo News

Экс-мэр Нью-Йорка: Трамп пытается сказать, что с Путиным можно договориться Трамп расхваливает Путина не потому, что близко с ним знаком, считает бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. По его мнению, цель риторики Трампа – показать, что Путин – человек рациональный, с которым можно и придется вести переговоры. 23 июля 2016 Yahoo News

Yahoo News: Европа хочет ответить на успехи кремлевской пропаганды В информационной борьбе Запад играет по правилам бокса XIX века, а Россия использует приемы каратэ, считает бывший пресс-атташе НАТО. Как пишет Yahoo News, западные страны обеспокоены таким напором Москвы и пытаются принять ответные меры. А Москва способна добиваться внимания, ведь на канале RT звучат мощные голоса таких ведущих, как Ларри Кинг. 29 июня 2015 Yahoo News

Макфол: Больше никаких «перезагрузок» с агрессивной Россией Бывший американский посол Майкл Макфол предостерег будущего президента США от разрядки отношений с Россией. Как заявил экс-дипломат в интервью Yahoo News, с учетом «новых имперских амбиций» Путина любая новая «перезагрузка» Вашингтона с Москвой будет ошибочной. 28 мая 2015 Yahoo News

Борьба с нелегалами в Москве поможет Олимпиаде в Сочи В Москве в одной из мусульманских молельных комнат задержаны 300 человек, сообщает Yahoo News. Это связано с недавним заявлением Путина об усилении мер по борьбе с терроризмом для обеспечением безопасности на зимней Олимпиаде в Сочи. Ведь город располагается вблизи «мятежных регионов» Северного Кавказа. 8 июня 2013 Yahoo News