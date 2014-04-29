Санкции против России могут нанести серьезный ущерб киноиндустрии США, пишет The Wrap. Российские дистрибьюторы, вынужденные вести себя крайне осторожно из-за угрозы экономических мер со стороны западных стран, предлагают за американское кино все меньшие и меньшие суммы.

The Wrap: Российский «Сталинград» «зацепит» и американского зрителя

Картина Федора Бондарчука «Сталинград» – довольно нетипичный оскаровский номинант на звание «лучшего иностранного фильма», пишет The Wrap News. Называя блокбастер, «российским “Аватаром”», издание отмечает, что он вполне может рассчитывать на признание американских киноакадемиков и просто рядовых зрителей.