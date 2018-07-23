Welt: в концерт Kraftwerk в немецком Штутгарте вмешались из космоса Семь тысяч музыкальных фанатов на концерте группы Kraftwerk в Штутгарте пришли в полный восторг, после того как неожиданно оказались на прямой связи с Международной космической станцией, сообщает Welt. Находящийся на борту МКС и известный своими «зрелищными выходками» немецкий астронавт Александр Герст решил подыграть группе из космоса, так как с коллективом его связывает «нечто особенное», отмечает корреспондент телеканала. 23 июля 2018 Welt (TV)

Welt: новым врагом бундесвера стала собственная слабость Из-за массовых обмороков среди новобранцев бундесвера во время марш-бросков и даже смерти одного из военнослужащих в Германии решили вплотную заняться физподготовкой солдат, сообщает Welt. Для этого объём спортивных нагрузок будет увеличен на 60%, ведь собственная слабость, по сути, стала новым врагом немецкой армии, отмечает телеканал. 20 июля 2018 Welt (TV)

Welt: саммит в Хельсинки станет «масштабным пиар-шоу» Масштабное пиар-шоу, множество «классных» фотографий и хорошие доверительные отношения между президентами России и США — вот чего стоит ожидать от саммита в Хельсинки, передаёт Welt. По окончании же первой двухсторонней встречи Владимиру Путину и вовсе придётся выслушать от Дональда Трампа немало похвалы в свой адрес — так же как и Ким Чен Ыну месяц назад, считает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 14 июля 2018 Welt (TV)

Welt: после разногласий в НАТО Путин может потирать руки и ждать гостей Чем сильнее разногласия внутри НАТО, тем больше неуверенность некоторых членов альянса, передаёт Welt. В результате — по окончании саммита в Брюсселе — они могут попытаться наладить прямые контакты с Москвой, а также диалог с главой Кремля Владимиром Путиным, чтобы «договориться, заручиться поддержкой и, возможно, заключить двусторонние соглашения», отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 12 июля 2018 Welt (TV)

Welt: власти готовятся к возможному матчу Россия — Англия заранее, чтобы не повторился Марсель Если сборные России и Англии обыграют своих соперников в четвертьфинальных матчах мундиаля, они встретятся друг с другом на следующей стадии турнира, сообщает Welt. В памяти, однако, ещё живы события на чемпионате Европы 2016 года, когда в Марселе российские фанаты «смели» английских. Поэтому российские власти уже сейчас наращивают присутствие сотрудников правоохранительных органов, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 6 июля 2018 Welt (TV)

Welt: в Берлине вместо прорыва в вопросе с беженцами — совет да любовь Правящая коалиция Германии приняла новый пакет мер по предоставлению убежища мигрантам: никаких лагерей для беженцев, никаких отказов во въезде в страну, никаких национальных односторонних мер, передаёт телеканал Welt. «Вместо этого будет введена ускоренная процедура на границе», — заявила председатель фракции Социал-демократической партии Германии в бундестаге Андреа Налес. 6 июля 2018 Welt (TV)

Welt: домашний ЧМ-2018 уже стал для россиян «летней сказкой» Для российских болельщиков чемпионат мира по футболу — «летняя сказка». По их мнению, предстоящий матч против Хорватии — всего лишь этап на пути к вершине, передаёт Welt. Даже если в одной четвёртой финала всё и закончится, их разочарование будет несильным, ведь так хорошо, как сейчас на домашнем мировом первенстве, в последний раз сборная России играла 48 лет назад, отмечает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 5 июля 2018 Welt (TV)

Welt: вылет сборной Германии с ЧМ-2018 — «огромная потеря» для россиян Чемпионат мира по футболу идёт своим ходом, но уже без сборной Германии, передаёт Welt. В свою очередь, корреспондент телеканала Кристоф Ваннер на 100% уверен, что вылет немцев для жителей России — «огромная потеря», поскольку большинство из них — фанаты «немецкой машины». 28 июня 2018 Welt (TV)

Welt: сборной России нечего бояться в предстоящем матче с испанцами Россияне наслаждаются своим чемпионатом мира по футболу, а настроение у них не испортилось даже после проигрыша национальной сборной уругвайцам, передаёт Welt. Через несколько дней для команды Станислава Черчесова настанет момент истины — матч одной восьмой финала против Испании. Впрочем, никто в России особо не расстроится, если российская сборная вылетит из турнира, поскольку местные футболисты уже добились больше, чем от них ожидали дома, подчёркивает корреспондент немецкого телеканала Кристоф Ваннер. 26 июня 2018 Welt (TV)

Welt советует немецким футболистам брать пример с российской сборной Никто себе такого и представить не мог, но немецким футболистам стоит взять пример с российской сборной, считает немецкий телеканал Welt. Команде из Германии не хватает страсти, воли и смелости. В предстоящем матче против Швеции спортсмены должны проявить себя и устроить немецким болельщикам такой же громкий праздник, как у россиян. 21 июня 2018 Welt (TV)