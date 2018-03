WATM: США проигрывают России еще не начавшуюся войну за Арктику

Для ведения боевых действий в условиях Арктики Россия в настоящее время подготовлена лучше, чем США, считает We Are The Mighty. Поэтому, считает издание, Вашингтон пока проигрывает гипотетическую войну с Москвой за Северный полюс.