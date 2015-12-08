WallaNews: Турция стала новой жертвой российских журналистов Из популярного курорта и серьезного российского партнера Турция превратилась во врага, пишет израильский новостной портал. Правда, война слов между странами приведет только к одному: народ России сплотится вокруг Владимира Путина и будет больше ненавидеть врагов страны. 8 декабря 2015 Walla!News

Walla!News: США останутся в Афганистане, потому что боятся Путина Решительная политика российского президента на Ближнем Востоке побудила американского лидера повременить с выводом войск из другой горячей точки - Афганистана, пишет израильский новостной портал. Еще одной причиной стали успехи талибов в борьбе с режимом в Кабуле, отмечает издание. 20 октября 2015 Walla!News

WallaNews: Победа Путина в Сирии неизбежна Владимир Путин обязательно выиграет войну в Сирии, утверждает автор статьи на израильском новостном сайте. Ведь у него немалый опыт: начиная с впечатляющего разгрома боевиков Чечни и Дагестана и заканчивая победами в Грузии и Крыму, причем в последнем случае украинская армия и вовсе сдалась без боя. 6 октября 2015 Walla!News

Walla!News: Супертанкер с израильским газом спасет Литву от «Газпрома» На протяжение долгих лет Литва зависела от российского газа. Теперь же, пишет израильский портал, у страны появилось судно, которое позволит покончить со страхами литовцев о том, что Россия однажды отомстит им за излишне прозападную политику. С помощью вместительного танкера Вильнюс намерен обеспечить себя газом в Израиле. 31 августа 2015 Walla!News

Walla News: «Новый раунд холодной войны» не пугает Путина После попыток превратить Россию в союзника президент Барак Обама решил «оскалить зубы» и отправить американских солдат в страны Прибалтики, сообщает израильский новостной портал. Владимир Путин, похоже, готов к этому противостоянию. Но готов ли к нему Обама, который выглядит как «слабак», задается вопросом портал. 15 июня 2015 Walla!News

Walla!News: Убрать Путина по-тихому у Запада не получилось Антироссийские санкции были вызваны не украинским кризисом, а стремлением США воспрепятствовать возрождению Российской империи, которую старательно строит Владимир Путин, пишет экс-посол Израиля в России. Правда, отмечает эксперт, надежды Вашингтона устроить с помощью санкций такую «тихую революцию» и пошатнуть правление Путина не увенчались успехом. 22 декабря 2014 Walla!News

Walla: Польша отказала Кремлю в новом переделе Украины Путин предложил бывшему премьер-министру Польши поделить территорию Украины, пишет израильский новостной портал, но получил отказ. Несмотря на то что некоторые украинские территории ранее принадлежали Польше, страна не собирается участвовать в столь сомнительной российской инициативе. 21 октября 2014 Walla!News