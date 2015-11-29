Voetbalkrant: Власти Гента боятся пускать пьяных русских болельщиков «Зенита»

Мэр Гента Даниэль Термон решил не пускать болельщиков «Зенита» на гостевой матч группового турнира Лиги чемпионов с местной командой, сообщает Voetbalkrant. Свое решение он объяснил «плохой репутацией» фанатов санкт-петербургского клуба и наличием крупной турецкой диаспоры в бельгийском городе. Кроме того, «пьяные русские» будут беспокоить посетителей зимнего фестиваля, который будет проходить в то же время, что и матч, подчеркнул Термон.