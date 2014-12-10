Неизвестные взорвали пункт волонтерской помощи украинской армии, находившийся в одном из бизнес-центров в Одессе. Как сообщает Vgorode.ua, пострадавших нет, происшествие расценивается как теракт.

Сторонники Майдана попытались сорвать концерт Ани Лорак в Одессе

Несколько сотен активистов радикальных организаций потребовали отменить концерт певицы Ани Лорак в Одессе. Исполнительницу обвиняли в «продажности и антиукраинской позиции». Как сообщает портал Vgorode.ua, сотрудники милиции разогнали протестующих, пострадали от 3 до 10 человек.