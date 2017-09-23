Турецкий бизнесмен: россияне считают дни до отмены эмбарго на ввоз наших помидоров

Турецкие производители помидоров не сильно пострадали от запрета на ввоз их продукции в Россию, так как нашли другие рынки и начали активнее использовать переработку, заявил глава Эгейской ассоциации экспортёров свежих овощей и фруктов Рыза Сейар в интервью Vatan. В то же время многие рассчитывают, что эмбарго вскоре будет снято и объёмы экспорта восстановятся. Российские помидоры стоят дороже и их недостаточно, чтобы удовлетворить круглогодичную потребность на рынке, поэтому русские «с нетерпением ждут» турецких помидоров, подчеркнул Сейар.