Россия настолько укрепила свой военный потенциал, что это заставило Вашингтон задуматься о смене стратегии. Об этом свидетельствует доклад национальной комиссии по вопросам развития Сухопутных войск США. Создатели доклада утверждают, что для сдерживания российской угрозы необходимо вновь, как в годы холодной войны, развернуть постоянный контингент в Европе, пишет US News.

US News: У Путина нет плана, он импровизирует

Если тщательно проанализировать последние действия и решения Владимира Путина, можно прийти к выводу, что он не продумывает свои шаги, а «импровизирует на лету», пишет обозреватель US News. По крайней мере, так считают многие западные и российские аналитики, которые обвиняют российского президента в неспособности претворить в жизнь собственные идеи.