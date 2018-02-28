Эксперт НАТО предупреждает: к развалу альянса Россия может подобраться через канадские выборы Канада должна быть готова к попыткам Москвы вмешаться в её федеральные выборы, которые пройдут в 2019 году, заявил руководитель натовского Центра стратегических коммуникаций в Эстонии Янис Сартс. Как полагает Сартс, которого цитирует The Toronto Star, Кремль будет стремиться дестабилизировать обстановку в Канаде, поскольку таким образом он сможет пошатнуть сплочённость всего НАТО. 28 февраля 2018 Toronto Star

Toronto Star: Запад осуждает «злого гения» Путина, но закрывает глаза на «недемократичный» Китай На Западе широко бытует мнение о Владимире Путине как о «злом гении», а о Дональде Трампе — как о его «послушном инструменте», пишет автор материала The Toronto Star Томас Уолком. По мнению журналиста, эта «паранойя» вызвана замешательством Запада перед возрождением геополитического влияния «недемократичной России». В то же время США и Европа следуют «двойным стандартам» и готовы терпеть усиление столь же «недемократичного» Китая, отмечает Уолком. 4 декабря 2017 Toronto Star

Toronto Star: поддержав Путина, Овечкин оказался в центре политического водоворота В последнее время российский спортсмен и звезда Национальной хоккейной лиги США Александр Овечкин отличался добрыми поступками. Но даже они не в силах затмить его заявление о создании движения в поддержку Владимира Путина, считает Дэмиен Кокс из Toronto Star. Нечаянно или специально Овечкин втянул себя в политику, и теперь его спортивная карьера в США может столкнуться со сложностями. 29 ноября 2017 Toronto Star

Toronto Star: стоит ли нам беспокоиться из-за российских хакеров? «Скоро всё можно будет сваливать на российских хакеров», учитывая масштабы охватившей Запад паранойи, иронично замечает журналист Toronto Star Винай Менон. Они внушают общественности чужие идеи на подсознательном уровне. В своей дьявольской изобретательности они добрались не только до Белого дома, но уже и до «Шерлока». А если учесть, как мало людей живёт в реальном мире, скоро Запад окончательно увязнет в болоте дезинформации и даже не заметит, когда российские хакеры и правда его взломают. 21 января 2017 Toronto Star

Toronto Star: В новой холодной войне с Россией Запад отбросил идеологию Раньше на Западе обосновывали холодную войну необходимостью защиты от коммунистической угрозы, пишет Toronto Star. Сегодня Россия – капиталистическая страна, однако это не мешает конфликту разгораться с новой силой. В его основе столкновение корыстных национальных интересов, больше не прикрываемых идеологией, указывает автор. 7 октября 2016 Toronto Star

Toronto Star: Канадские «художники» от хоккея «хоронят» сборную России Победа сборной Канады над российский сборной в полуфинале Кубка мира по хоккею настолько впечатлила спортивного обозревателя Toronto Star Брюса Артура, что он назвал своих соотечественников «художниками». По мнению журналиста, сейчас положение дел в этом виде спорта таково, что канадцы «хоронят» российских «художников» от хоккея. 25 сентября 2016 Toronto Star

Greenpeace опасается падения российского космического мусора у берегов Канады Природоохранная организация Greenpeace возмущена тем, что одна из ступеней российской ракеты может упасть в арктические воды вблизи острова Баффинова Земля. Это зона значительного биологического разнообразия у берегов Канады. Toronto Star сообщает, что один из представителей организации даже сравнил последствия этого падения с добычей нефти в этом районе. 1 июня 2016 Toronto Star

Toronto Star: Канада расширила санкции против Москвы Глава МИД Канады Стефан Дион объявил о расширении антрироссийских санкций, сообщает Toronto Star. Посольство РФ в Оттаве назвало этот шаг достойным сожаления, а также отметило, что таким образом дипломатия не ведется. 19 марта 2016 Toronto Star

Канадский оркестр отказался от пианистки за «антиукраинские» взгляды Симфонический оркестр канадского Торонто принял решение отказаться от сотрудничества с известной американской пианисткой украинского происхождения Валентиной Лисицей, пишет Toronto Star. По данным газеты, причиной отказа стали критические комментарии в адрес украинских властей, опубликованные исполнительницей в социальных сетях. 7 апреля 2015 Toronto Star

Toronto Star: Канада ввязывается в войну на Украине, толком не зная зачем Планы министерства обороны Канады направить на Украину своих военных советников, как это сделали США, вызывают немало сомнений у обозревателя Toronto Star. Их обещают не привлекать к военным операциям. Однако у Канады уже был печальный опыт отправки советников в Ирак, когда они попали в гущу боев. А на Украине конфликт гораздо глубже и сложнее. 25 февраля 2015 Toronto Star