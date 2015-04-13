Правительство Украины обнародовало перечень внешних долговых обязательств, с которыми намерено осуществить сделки по изменению условий заимствования. В частности, Киев в одностороннем порядке отказался от возвращения России долга на сумму 3 миллиарда долларов, пишет Telegraf.lv.

Американские военные поработают над эффективностью карателей из «Азова»

Обучением боевых подразделений украинской Нацгвардии займутся американские военные. Как сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, тренировки на полигоне во Львовской области будут длительными и начнутся 20 апреля. При этом карательный батальон «Азов» удостоится особого внимания зарубежных инструкторов, отмечает Telegraf.lv.