Takung: Китай помогает «выскочке» России из ностальгии по СССР

Несмотря на то, что Китай уже обошел Россию в своем развитии, Пекин без тени смущения или сомнения зачастую уступает Москве, отмечает гонконгская газета Takung. По мнению издания, это происходит, потому что китайцы не изжили в себе привычку считать СССР «старшим братом» и помогать ему. Но с другой стороны природная сдержанность китайского народа не дает ему вступать в союз с Россией, который был бы невыгоден для развития страны.