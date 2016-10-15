Tagesschau: Россия и Индия заключили миллиардную сделку по оружию Во время саммита БРИКС в индийском Гоа Москва и Нью-Дели обсудили более тесное сотрудничество в военной сфере и подписали ряд миллиардных договоров о поставке вооружений, сообщает Tagesschau. Индия покупает у России системы ПРО, а также двести боевых вертолетов и четыре фрегата. 15 октября 2016 Tagesschau

Немецкий эксперт: Запад передумал свергать Асада Добиться ухода Асада из власти сейчас вряд ли возможно: при поддержке России и Ирана он существенно укрепил свои позиции, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. Что касается США и Европы, то они не до конца честны, заявил он в интервью Tagesschau: Запад больше не заинтересован в свержении Асада, потому что опасается новой волны беженцев. 4 августа 2016 Tagesschau