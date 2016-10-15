Tagesschau
Tagesschau: Россия и Индия заключили миллиардную сделку по оружию
Во время саммита БРИКС в индийском Гоа Москва и Нью-Дели обсудили более тесное сотрудничество в военной сфере и подписали ряд миллиардных договоров о поставке вооружений, сообщает Tagesschau. Индия покупает у России системы ПРО, а также двести боевых вертолетов и четыре фрегата.
Немецкий эксперт: Запад передумал свергать Асада
Добиться ухода Асада из власти сейчас вряд ли возможно: при поддержке России и Ирана он существенно укрепил свои позиции, считает немецкий эксперт Гидо Штайнберг. Что касается США и Европы, то они не до конца честны, заявил он в интервью Tagesschau: Запад больше не заинтересован в свержении Асада, потому что опасается новой волны беженцев.
Юнкер: Встреча с Путиным на форуме не смягчит политику ЕС в отношении России
В ходе встречи Владимира Путина и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера на экономическом форуме в Санкт-Петербурге вопрос о снятии санкций ЕС против России обсуждаться не будет, сообщает Tagesschau. Тем не менее Россия и ЕС попытаются углубить сотрудничество в совместных проектах «по ту сторону конфликта», добавляет издание.