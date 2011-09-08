TV3
Третий срок Путина начался с арестов протестующих
Вступление в должность президента Владимира Путина на третий срок сопровождалось арестами участников акций протестов в центре Москвы. Как сообщает латвийский канал TV3, в то время как в Кремле почти что в царской атмосфере проходила инаугурация главы государства, властям пришлось перекрыть центральные площади столицы, не допуская тем самым новых демонстраций.
Марш легионеров в Риге прошел без эксцессов
Марш легионеров в латвийской столице прошел удивительно мирно, передает канал TV3. В центре Риги собрались несколько тысяч человек. Возложив цветы у Памятника свободы, большая часть участников марша разошлась.
Латвия ценит в России стабильность и неагрессивность
Проведенный в Латвии соцопрос показал, что большая часть жителей страны не связывает возвращение Владимира Путина в Кремль с изменениями в отношениях между двумя странами, передает канал TV3. Тем временем министр обороны Латвии отметил, что Рига заинтересована в стабильной, процветающей, но не агрессивной России.
Латвийская сборная лишилась своего капитана
Карлис Скрастиньш, один из погибших в авиакатастрофе хоккеистов ярославского «Локомотива», считался опорой латвийской сборной. Недавно он был назначен капитаном национальной команды. В Национальной хоккейной лиге его звали «Железным человеком».