Третий срок Путина начался с арестов протестующих Вступление в должность президента Владимира Путина на третий срок сопровождалось арестами участников акций протестов в центре Москвы. Как сообщает латвийский канал TV3, в то время как в Кремле почти что в царской атмосфере проходила инаугурация главы государства, властям пришлось перекрыть центральные площади столицы, не допуская тем самым новых демонстраций. 10 мая 2012 TV3

Марш легионеров в Риге прошел без эксцессов Марш легионеров в латвийской столице прошел удивительно мирно, передает канал TV3. В центре Риги собрались несколько тысяч человек. Возложив цветы у Памятника свободы, большая часть участников марша разошлась. 16 марта 2012 TV3

Латвия ценит в России стабильность и неагрессивность Проведенный в Латвии соцопрос показал, что большая часть жителей страны не связывает возвращение Владимира Путина в Кремль с изменениями в отношениях между двумя странами, передает канал TV3. Тем временем министр обороны Латвии отметил, что Рига заинтересована в стабильной, процветающей, но не агрессивной России. 6 марта 2012 TV3