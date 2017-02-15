TTU: Россия учит иранцев воевать «по-советски»

Сотрудничая с Россией в Сирии, Иран перенял советский военный опыт, научившись координировать действия наземных войск, авиации и артиллерии, сообщает TTU. Автор статьи задаётся вопросом: намерена ли Москва пойти ещё дальше и посвятить Тегеран в методы «гибридной войны»?