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TTU: Россия учит иранцев воевать «по-советски»
Сотрудничая с Россией в Сирии, Иран перенял советский военный опыт, научившись координировать действия наземных войск, авиации и артиллерии, сообщает TTU. Автор статьи задаётся вопросом: намерена ли Москва пойти ещё дальше и посвятить Тегеран в методы «гибридной войны»?
TTU: Россия уличила турецкую разведку в помощи экстремистам
Благодаря своему альянсу с сирийскими курдами, Россия располагает точной информацией о том, какой поддержкой пользуются различные исламистские группировки, пишет французское издание TTU. В частности, Москва заявляет, что имеет доказательства причастности турецких спецслужб к поставкам оружия террористам.