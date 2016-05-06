TBS: Курильчане в Японию не хотят, но работать с японцами не против Тема Курильских островов обещает стать одной из основных во время встречи Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ. Телеканал TBS решил спросить жителей самих островов, чего они от нее ожидают. Оказалось, что перехода под власть Японии они не хотят, но зато они охотно поработали бы вместе с японцами, особенно в сфере туризма. 6 мая 2016 TBS

TBS: Северокорейские рабочие помогают России владеть Кунаширом На Курильском острове Кунашир с подозрением относятся к японским территориальным претензиям, и в особенности это касается местных рыбаков. При этом там сплошь и рядом можно увидеть работников из Китая и КНДР, рассказывает в своем репортаже японский телеканал TBS. А российским детям и молодежи на острове просто нечем заняться, добавляет он. 30 апреля 2013 TBS

За борьбу с браконьерами Японию поощрили увеличением квоты Россия существенно увеличила Японии квоту на вылов рыбы в 2013 году, сообщает японский телеканал TBS. По словам японского министра рыбного промысла, это стало результатом плодотворного сотрудничества Москвы и Токио по пресечению контрабанды и браконьерства в последние три месяца. 7 декабря 2012 TBS

Радиоактивные товары из Японии не проходят российскую таможню В этом году таможня Дальневосточного региона неоднократно задерживала партии радиоактивной продукции из Японии. Телеканал TBS сообщает, что среди не допущенных к ввозу товаров были, в том числе, подержанные автомобили, лекарства и пищевые продукты. 25 октября 2012 TBS