В последнее время многие СМИ говорят о России как о сильной державе. Однако, как считает британский экономист Тим Конгдон, факты об экономическом, дипломатическом и военном положении России говорят о том, что данные заявления абсолютно не соответствуют действительности.

Standpoint: Россияне заживут лучше, когда Путин восстановит СССР

Главной целью Владимира Путина является восстановление старых границ СССР, поскольку российский президент хочет получить назад то, что, по его мнению, было у него украдено, уверены авторы Standpoint. В связи с этим журналисты британского издания решили представить, что будет происходить в мире в ближайшие пять лет, если российский лидер все-таки воплотит свою мечту в жизнь.