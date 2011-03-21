SporTV
Вперед к спортивному прошлому
После долгих лет упадка российский спорт начинает набирать силу. На вооружение снова взята созданная СССР централизованная подготовка спортсменов. Бразильские журналисты считают, что в скором времени Россия вернет себе статус великой спортивной державы, который она по праву имела в советские времена.
«Разборная» Олимпиада-2014
Некоторые спортивные объекты на Олимпиаде в Сочи будут разборными. А это значит, что после зимней Олимпиады 2014 года их можно будет перевозить в другие регионы, чтобы популяризировать там развитие массового спорта и проводить соревнования международного уровня.
Новая Россия – спортивная Россия
В ближайшие семь лет в России пройдут самые важные спортивные мероприятия в мире – Олимпийские игры - 2014 и чемпионат мира по футболу - 2018. По мнению бразильских журналистов, эти соревнования сыграют очень важную роль в становлении новой России.
Исинбаева уверена в своих силах
Елена Исинбаева вернулась в большой спорт после долгого перерыва. В интервью телеканалу SporTV российская спортсменка заявила: «Я хочу быть лучшей… И так и будет. Ведь если я захочу, то это должно случиться».