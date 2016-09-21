Sofia Globe
«Нас еще никто не покупал»: Болгарию возмутили слова депутата Толстого
На заявление свежеизбранного депутата Думы Петра Толстого о том, что он «купит всю Болгарию», премьер страны Бойко Борисов ответил, что его страну еще «никто не покупал». Как отмечает Sofia Globe, фраза Толстого вызвала возмущение в самых разных кругах болгарского общества, а глава МИД Болгарии назвал ее «высокомерной и совершенно неверной».
Рогозин задел болгар за живое, назвав их предателями
Дмитрий Рогозин написал в Twitter, что, покупая подержанные американские истребители, Болгария предает Россию. Болгарский МИД в ответ заявил, что подобные «неприемлемые» заявления только вредят отношениям Москвы и Софии, а также отметил, что не обязан отчитываться перед другими государствами о своих решениях, пишет Sofia Globe.