«Нас еще никто не покупал»: Болгарию возмутили слова депутата Толстого

На заявление свежеизбранного депутата Думы Петра Толстого о том, что он «купит всю Болгарию», премьер страны Бойко Борисов ответил, что его страну еще «никто не покупал». Как отмечает Sofia Globe, фраза Толстого вызвала возмущение в самых разных кругах болгарского общества, а глава МИД Болгарии назвал ее «высокомерной и совершенно неверной».