Südwest Presse
SWP: в отношениях России и Германии настал подходящий момент для сближения
Несмотря на «беспрецедентно тяжёлую атмосферу», которая воцарилась в отношениях России и Германии, сейчас настал подходящий момент для сближения двух стран, пишет Südwest Presse. И главную ставку в этом сближении автор статьи Дитрих Шрёдер рекомендует сделать на молодёжь.
Südwest Presse: Трамп смирился с «режимом Асада» и пошёл навстречу России
Несмотря на осуждение Дональдом Трампом «режима Асада», Вашингтон начал проводить «новую политику» в Сирии, пишет Südwest Presse. Очевидно, что Белый дом смирился с существованием «режима Асада» и на фоне «приоритетной» борьбы с ИГ пошёл на значительные уступки России, отмечает издание.
SWP: конфликт России с Западом не помешает немцам построить завод в Подмосковье
Несмотря на политическую напряжённость между Россией и странами Запада, немецкий автопроизводитель Daimler впервые за десять лет планирует строительство завода в Подмосковье, пишет Südwest Presse. С экономической точки зрения это «правильное решение», так как падение рубля и цен на нефть остановилось, а продукция концерна пользуется высоким спросом у чиновников, отмечает издание.
Südwest Presse: российские поезда пунктуальнее немецких — но медленнее
Сеть железных дорог в России занимает второе место по протяжённости в мире, а поезда ходят без таких опозданий, как в Германии, пишет немецкая газета Südwest Presse. Тем не менее, чтобы добраться из одного города в другой, порой приходится делать крюк более тысячи километров. К тому же государство вынуждено тратить много средств на поддержку РЖД.
Südwest Presse: Ямы на дорогах России – средство от аварий
Российские дороги испещрены многочисленными выбоинами и ямами, испугавшими журналиста немецкой газеты Südwest Presse своим количеством, размерами и коварством. И хотя многие трассы при Путине были отремонтированы и заново покрыты асфальтом, они тоже считаются небезопасными: на хороших дорогах водители часто превышают скорость, из-за чего происходит множество аварий.
Südwest Presse: Сближение Москвы и Анкары - не дружба, а «союз по расчету»
Несмотря на определенное «политическое родство» между Эрдоганом и Путиным и взаимные экономические интересы, Россия и Турция остаются традиционными соперниками на Ближнем Востоке и Кавказе, пишет Südwest Presse. Поэтому сближение между Москвой и Анкарой следует считать не «дружбой», а «союзом по расчету», отмечает издание.
SP: Киев встретил православных лозунгом: «Чемодан, вокзал, Россия!»
Украинские националисты попытались помешать православному крестному ходу, проходящему под эгидой Московского патриархата, забросав его участников яйцами и бутылками, сообщает Südwest Presse. Кроме того, в связи с обнаружением взрывных устройств на маршруте крестного хода были перекрыты улицы Киева. По словам украинских экспертов, православная процессия носит «политический» и «провокационный» характер, добавляет издание.
Südwest Presse: Россия – «скандалист номер один», и это надолго
Несколько лет назад Запад еще не считал Россию проблемой, однако теперь она превратилась в «скандалиста номер один» в мире, пишет Südwest Presse. После присоединения Крыма доверие к Кремлю окончательно исчезло. Сейчас Россия – государство с недобрыми намерениями, в котором ничего толком не работает. В ее шкафах уже найдено немало скелетов, и без существенных перемен скандальный имидж наверняка закрепится за страной надолго.
Südwest Presse: Москва поторопилась объявить о дипломатической оттепели
Двойной визит в Москву глав внешнеполитических ведомств США и ФРГ Джона Керри и Франка-Вальтера Штайнмайера в России восприняли как повод «отпраздновать» окончание дипломатической изоляции, пишет Südwest Presse. Сотрудничество по Сирии, однако, еще не означает наступления оттепели, заверил немецкое издание политолог Виктор Кременюк. К тому же санкции Запада продолжают оставаться в силе, равно как и «антизападная риторика» Кремля.
SWP: «Пропагандистские» призывы Путина не остановят «исход» евреев из Роcсии
Экономический кризис и не исчезнувшие антисемитские настроения толкают тысячи евреев уехать из России, пишет Südwest Presse. Миграцию евреев не остановят ни «рост антисемитизма в Европе», ни недавние «пропагандистские» призывы Владимира Путина к выходцам из Советского Союза еврейского происхождения возвращаться обратно в Россию, уверены в немецком издании.
SP: В целях экономии «терминаторы» Кремля пока воюют только на телеэкранах
Сообщениями в СМИ о «победоносном» применении новых российских боевых роботов Москва пытается добавить драматизма своей «далеко не триумфальной» операции в Сирии, пишет Südwest Presse. В действительности же вместо «оружия будущего» Кремль в целях экономии применяет на Ближнем Востоке преимущественно «старые дешевые бомбы», утверждает издание.