SWP: в отношениях России и Германии настал подходящий момент для сближения Несмотря на «беспрецедентно тяжёлую атмосферу», которая воцарилась в отношениях России и Германии, сейчас настал подходящий момент для сближения двух стран, пишет Südwest Presse. И главную ставку в этом сближении автор статьи Дитрих Шрёдер рекомендует сделать на молодёжь. 24 ноября 2017 Südwest Presse

Südwest Presse: Трамп смирился с «режимом Асада» и пошёл навстречу России Несмотря на осуждение Дональдом Трампом «режима Асада», Вашингтон начал проводить «новую политику» в Сирии, пишет Südwest Presse. Очевидно, что Белый дом смирился с существованием «режима Асада» и на фоне «приоритетной» борьбы с ИГ пошёл на значительные уступки России, отмечает издание. 14 августа 2017 Südwest Presse

SWP: конфликт России с Западом не помешает немцам построить завод в Подмосковье Несмотря на политическую напряжённость между Россией и странами Запада, немецкий автопроизводитель Daimler впервые за десять лет планирует строительство завода в Подмосковье, пишет Südwest Presse. С экономической точки зрения это «правильное решение», так как падение рубля и цен на нефть остановилось, а продукция концерна пользуется высоким спросом у чиновников, отмечает издание. 21 июня 2017 Südwest Presse

Südwest Presse: российские поезда пунктуальнее немецких — но медленнее Сеть железных дорог в России занимает второе место по протяжённости в мире, а поезда ходят без таких опозданий, как в Германии, пишет немецкая газета Südwest Presse. Тем не менее, чтобы добраться из одного города в другой, порой приходится делать крюк более тысячи километров. К тому же государство вынуждено тратить много средств на поддержку РЖД. 23 марта 2017 Südwest Presse

Südwest Presse: Ямы на дорогах России – средство от аварий Российские дороги испещрены многочисленными выбоинами и ямами, испугавшими журналиста немецкой газеты Südwest Presse своим количеством, размерами и коварством. И хотя многие трассы при Путине были отремонтированы и заново покрыты асфальтом, они тоже считаются небезопасными: на хороших дорогах водители часто превышают скорость, из-за чего происходит множество аварий. 14 августа 2016 Südwest Presse

Südwest Presse: Сближение Москвы и Анкары - не дружба, а «союз по расчету» Несмотря на определенное «политическое родство» между Эрдоганом и Путиным и взаимные экономические интересы, Россия и Турция остаются традиционными соперниками на Ближнем Востоке и Кавказе, пишет Südwest Presse. Поэтому сближение между Москвой и Анкарой следует считать не «дружбой», а «союзом по расчету», отмечает издание. 29 июля 2016 Südwest Presse

SP: Киев встретил православных лозунгом: «Чемодан, вокзал, Россия!» Украинские националисты попытались помешать православному крестному ходу, проходящему под эгидой Московского патриархата, забросав его участников яйцами и бутылками, сообщает Südwest Presse. Кроме того, в связи с обнаружением взрывных устройств на маршруте крестного хода были перекрыты улицы Киева. По словам украинских экспертов, православная процессия носит «политический» и «провокационный» характер, добавляет издание. 27 июля 2016 Südwest Presse

Südwest Presse: Россия – «скандалист номер один», и это надолго Несколько лет назад Запад еще не считал Россию проблемой, однако теперь она превратилась в «скандалиста номер один» в мире, пишет Südwest Presse. После присоединения Крыма доверие к Кремлю окончательно исчезло. Сейчас Россия – государство с недобрыми намерениями, в котором ничего толком не работает. В ее шкафах уже найдено немало скелетов, и без существенных перемен скандальный имидж наверняка закрепится за страной надолго. 24 мая 2016 Südwest Presse

Südwest Presse: Москва поторопилась объявить о дипломатической оттепели Двойной визит в Москву глав внешнеполитических ведомств США и ФРГ Джона Керри и Франка-Вальтера Штайнмайера в России восприняли как повод «отпраздновать» окончание дипломатической изоляции, пишет Südwest Presse. Сотрудничество по Сирии, однако, еще не означает наступления оттепели, заверил немецкое издание политолог Виктор Кременюк. К тому же санкции Запада продолжают оставаться в силе, равно как и «антизападная риторика» Кремля. 24 марта 2016 Südwest Presse

SWP: «Пропагандистские» призывы Путина не остановят «исход» евреев из Роcсии Экономический кризис и не исчезнувшие антисемитские настроения толкают тысячи евреев уехать из России, пишет Südwest Presse. Миграцию евреев не остановят ни «рост антисемитизма в Европе», ни недавние «пропагандистские» призывы Владимира Путина к выходцам из Советского Союза еврейского происхождения возвращаться обратно в Россию, уверены в немецком издании. 6 февраля 2016 Südwest Presse