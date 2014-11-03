Жак Сапир: Отказ Запада от диалога с ДНР и ЛНР – это «тяжелая форма тупости» Заранее отказавшись признавать выборы в Донецкой и Луганской областях, США и ЕС допустили большую ошибку, пишет экономист Жак Сапир в своем блоге RussEurope. По словам автора статьи, создается впечатление, что Запад делит украинцев на «хороших» и «плохих»: первые имеют право голосовать, вторые – нет. При этом Сапир отмечает, что отказ Запада от диалога с ДНР и ЛНР - это не что иное, как «тяжелая форма тупости». 3 ноября 2014 RussEurope

RussEurope: В ответ на санкции Россия меняет свою экономическую модель RussEurope констатирует, что ожиданиям вопреки, санкции сделали Россию экономически более устойчивой за счет развития своего внутреннего рынка. По мнению авторов издания, подъем производства и переориентация на внешних рынках – свидетельствуют о переменах в экономической модели России. Страна стремится стать самодостаточной и меньше экономически и финансово зависеть от Запада. 9 сентября 2014 RussEurope