RNZ: немка об опыте жизни на Украине — честным трудом денег не заработаешь Бывшая жительница Украины, переехавшая в Германию, в интервью Rhein-Neckar-Zeitung рассказала об опыте жизни на своей исторической родине. По её словам, в стране процветает коррупция и «честным трудом там денег не заработаешь». Государство «раздирают политики с различными интересами», а обычные люди всё беднеют и не знают, что делать дальше, сетует она. 12 января 2018 Rhein-Neckar-Zeitung

Глава МИД Германии: Россия — гарант стабильности во всём мире, но санкции нужны «Безопасность и стабильность в Европе, а также во всём мире невозможны ни без России, ни без США», — заявил в интервью Rhein-Neckar-Zeitung министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Он не видит ничего плохого в улучшении отношений Москвы и Вашингтона, однако напоминает, что «аннексией» Крыма Кремль «поставил под угрозу европейскую систему безопасности». В связи с этим немецкий дипломат настаивает на сплочённости в вопросе антироссийских санкций и их продлении. 20 марта 2017 Rhein-Neckar-Zeitung

Глава МИД Германии раскритиковал настрой Запада на апокалипсис с Россией «Без России и уж точно в противоборстве с ней обеспечить безопасность Европы не получится», - заявил в интервью Rhein Neckar Zeitung министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. По его словам, конфронтационный курс НАТО и попытки наладить сотрудничество с Москвой по Сирии, Ливии и Ирану несовместимы. Также он допустил ослабление антироссийских санкций, если минский процесс будет успешен. 29 июля 2016 Rhein-Neckar-Zeitung