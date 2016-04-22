Respekt: СССР заискивал перед Гитлером, вот и поплатился Огромные жертвы СССР во время Второй мировой войны во многом были обусловлены его «первоначальной заискивающей политикой в отношении Германии», поэтому не стоит преподносить его как защитника Европы от нацизма, пишет Respekt. Руководство России, которая «всегда была экспансивной и опасной державой», никогда не могло осмыслить свою зачастую жестокую и кровавую историю, подчеркивает автор — так что именно Россия, по его мнению, была и останется для Европы «огромной угрозой». 22 апреля 2016 Respekt

Чешское издание записало Путина в «отличники ЦРУ» За свое 15-летнее правление Владимир Путин, имевший немалые возможности для развития страны, так и не избавил ее от нефтегазовой зависимости, да к тому же вверг Россию в международную изоляцию, оккупировав Крым, пишет Respekt. И если взять на вооружение конспиративные теории, то напрашивается вывод: видимо, Вашингтону просто удалось посадить в Кремль «своего агента», а его популярность среди россиян объясняется «беловежским синдромом», полагает чешский журналист. 8 мая 2015 Respekt