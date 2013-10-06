Republic
Тайна гибели самолета Леваневского близка к разгадке
Экспедиция,организованная при поддержке Русского географического общества, намерена найти пропавший Н-209, на котором экипаж Сигизмунда Леваневского в 1937 году попытался совершить рекордный перелет из СССР в Америку. Поиски были прерваны из-за плохой погоды, однако исследователи уверены, что близки к разгадке.
Эдвард Сноуден запросил убежище в Эквадоре
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден попросил убежище в Эквадоре. Сейчас он находится в Москве в сопровождении юристов WikiLeaks. В понедельник он планирует вылететь в Латинскую Америку.
Землетрясение на Дальнем Востоке потрясло московские офисы
На Дальнем Востоке произошло землетрясение магнитудой 8,0 баллов по шкале Рихтера, сообщает The Republic. Толчки ощутили жители районов, которые находятся в тысячах километров от эпицентра в Охотском море. По некоторым данным, отголоски стихии ощущались даже в Москве.