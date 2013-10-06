Тайна гибели самолета Леваневского близка к разгадке Экспедиция,организованная при поддержке Русского географического общества, намерена найти пропавший Н-209, на котором экипаж Сигизмунда Леваневского в 1937 году попытался совершить рекордный перелет из СССР в Америку. Поиски были прерваны из-за плохой погоды, однако исследователи уверены, что близки к разгадке. 6 октября 2013 Republic

Эдвард Сноуден запросил убежище в Эквадоре Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден попросил убежище в Эквадоре. Сейчас он находится в Москве в сопровождении юристов WikiLeaks. В понедельник он планирует вылететь в Латинскую Америку. 23 июня 2013 Republic