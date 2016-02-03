Итальянка обвинила Керри в создании ИГ Во время пресс-конференции госсекретаря США Джона Керри и министра иностранных дел Италии Паоло Джентилони итальянка встала со своего места и выкрикнула в адрес чиновников: «Это вы создали ДАИШ». Об этом на своем интернет-портале сообщает телеканал Rai News. 3 февраля 2016 Rai News

Российские толстяки обиделись на «Жиртрест» Российский клуб толстяков остался недоволен названием нового кафе, которое в скором времени появится в Москве. Оно создано специально для тучных людей и называется «Жиртрест». В то же время в целом общественность благосклонно отнеслась к этой идее, сообщает Rai News. 22 января 2016 Rai News

Путин посоветовал ЕС не политизировать ситуацию вокруг Украины Украина сама должна принять решение, с кем ей по пути: Россией или ЕС, заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Италию. Российский президент предложил Евросоюзу деполитизировать ситуацию с присоединением Киева к ЕС, прислушаться к предложению Виктора Януковича и обсудить эту проблему в трехстороннем формате с участием Росиии. 26 ноября 2013 Rai News

Посольство США в Москве скрывает шпионский сервер Одна из платформ системы слежения Агентства национальной безопасности США находится в самом центре Москвы, на территории посольства США. Об этом сообщает итальянский телеканал Rai News 24. Информация стала известна в тот момент, когда подтвердилась поездка отца Эдварда Сноудена в Россию. 12 августа 2013 Rai News

Rai News: Сноуден дал Путину возможность «унизить» США Предоставление бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену временного убежища в России окажет негативное влияние на отношения Москвы и Вашингтона, считает итальянский политолог Дарио Фаббри. Правда, насколько значительным оно будет пока сказать сложно. Но уже сейчас очевидно одно – Владимир Путин воспользовался этой ситуацией по максимуму. 2 августа 2013 Rai News

Rai News: Путин намерен вернуть в школы «советский стиль» С первого сентября во всех российских школах в обязательном порядке введут школьную форму. Помимо коротких юбок и рваных джинсов нельзя будет носить и хиджабы. Телеканал Rai News считает, что это возвращение к «советскому стилю». 24 июля 2013 Rai News

Минкульт объявил войну сетевым пиратам За содержанием сайтов должны следить их владельцы, в то время как пользователи, скачивающие нелегальный контент, не будут нести никакой ответственности. Эта позиция Министерства культуры отражена в новом законопроекте, который сейчас рассматривает Дума, сообщает Rai News. 30 мая 2013 Rai News

У голодающей Алехиной сдает здоровье и нервы Участница Pussy Riot Мария Алехина считает, что руководство колонии пытается настроить других заключенных против нее. Поэтому она объявила голодовку, которая закончилась в больничной палате, сообщает Rai News. 29 мая 2013 Rai News

Башар Асад не уйдет с политической сцены даже после конференции Дамаск заявил, что на повестке дня будущей конференции, организованной совместными усилиями России и США, не будет рассматриваться вопрос об уходе Башар Асада с политической сцены. Тем временем в столице Сирии продолжают греметь взрывы, сообщает итальянский канал Rai News. 15 мая 2013 Rai News

Rai News: Российские СМИ умалчивают об убийстве в Волгограде гея В последнее время в России наблюдается всплеск ненависти к представителям секс-меньшинств, отмечает корреспондент Rai News Джованни Мазотти. В частности, на днях был зверски убит 23-летний житель Волгограда, который признался своим «друзьям» в своей нетрадиционной ориентации. 13 мая 2013 Rai News