Турецкий эксперт: Российские хакеры способны «вернуть нас в каменный век» Турции повезло, что до сих пор никто из ее политических противников не организовал против нее настоящую кибервойну, поскольку она не готова этому противостоять, уверен турецкий эксперт в сфере кибербезопасности Салих Бычакчи. Делая некоторые политические шаги, Анкара не принимает в расчет возможные киберпоследствия, в то время как Россия при желании может вернуть Турцию «в каменный век» из-за серьезных пробелов в системе киберобороны, предупреждает эксперт. 29 декабря 2015 Radikal

Radikal: Турции и НАТО придется помириться с Россией ради победы над ИГ Турция вряд ли принесет России извинения за сбитый Су-24, но Анкаре, Москве, и НАТО необходимо понять, что без сотрудничества не победить джихадистов, уверен турецкий журналист Мурат Еткин. В статье для Radikal он пишет, что напряженные отношения России с Турцией и НАТО идут на пользу экстремистам, которые сеют мрак в регионе. 4 декабря 2015 Radikal

Radikal: В Сирии Россия действует как в Югославии в 1999 году В Сирии Россия может так же ловко оставить НАТО с носом, как она уже делала в 1999 году, когда Кремль отправил миротворцев в Приштину. Как пишет турецкое издание Radikal, чтобы не допустить конфликта, США теперь придется только выстраивать сотрудничество. 29 сентября 2015 Radikal