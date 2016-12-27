Журналист RTL объяснил, за что россияне ненавидят Горбачёва По мнению журналиста RTL Кристофа Жильте, по мере того как в сознании россиян стираются конкретные воспоминания о «дефиците, КГБ и преступлениях Сталина», они всё больше ностальгируют по СССР. При этом они ненавидят автора перестройки Михаила Горбачёва и считают его «некомпетентным дураком и врагом народа», хотя во многом в этой «нелюбви» виноват Запад, нарушивший своё обещание не расширять НАТО на восток. Несомненно, однажды история воздаст «освободителю-Горбачёву» по заслугам, уверен журналист. 27 декабря 2016 RTL (Бельгия)

RTL: Военные секреты Бенилюкса и Германии Россия изучит с пристрастием В рамках Договора по открытому небу Россия совершит два наблюдательных полета над странами Бенилюкса и Германией, сообщает RTL. Эти полеты позволят Москве открыто собрать информацию о военных объектах этих стран. 15 марта 2016 RTL (Бельгия)

RTL: Политики ЕС переименовали «черный список» Кремля в «почетный клуб» Европейские политики гордятся тем, что вошли в «черный список» Кремля, сообщает RTL. Бывший министр иностранных дел Чехии заявил, что считает это поощрением, и рад оказаться в таком «почетном клубе». А евродепутат из Швеции расценила свое присутствие в санкционном списке как подтверждение того, что она добросовестно выполняет свою работу. 31 мая 2015 RTL (Бельгия)

Бельгийский блеск московских окон Почти все окна в зданиях в центре Москвы имеют бельгийское происхождение. Такой пример сотрудничества между Россией и Бельгией привел наследный принц Бельгии во время визита в Россию. На встрече с президентом Медведевым обсуждалось расширение торговых связей и возможное участие Бельгии в модернизации России. 6 апреля 2011 RTL (Бельгия)

Экономическая миссия принца Бельгии в России Наследный принц Королевства Бельгия Филипп прибыл в Россию во главе экономической миссии. Телеканал RTL сообщает, что принц приехал в сопровождении почти 400 бизнесменов, которые заинтересованы в активном сотрудничестве с Россией. 6 апреля 2011 RTL (Бельгия)