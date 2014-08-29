Réseau International
Réseau International: Чем сильнее «воет» Запад, тем очевиднее правота Москвы
Олимпиада, украинский конфликт, крушение малайзийского авиалайнера – все это стало для западной пропаганды прекрасным поводом в очередной раз очернить зарвавшуюся Россию, утверждает французский блогер в своей статье на портале Réseau International. Однако спокойная и уверенная реакция Москвы спутала Западу все карты, ведь в мире больше верят фактам, а не истерикам.
Réseau International уличил США во лжи о российских танках на Украине
Соединенные Штаты утверждают, что сумели доказать присутствие российских танков Т-64 на территории Восточной Украины, но Réseau International обосновывает, что это не так. На вооружении российской армии танков такого типа давно нет, и даже если бы были, то пройти незамеченными от границы до Донецка мимо многочисленных блокпостов им бы просто не удалось.
Réseau International: Россия, Сирия и Китай гонят Америку с насиженных мест
Позиции США в мире ослаблены, поэтому они стараются сохранить свое господство любой ценой, пишет Réseau International. Однако Россия дала Вашингтону мощный отпор на Украине, Дамаск теснит проамериканские силы в Сирии, а Китай, по мнению французского издания, готов лишить Штаты главенства в Азии.