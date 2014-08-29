Réseau International: Чем сильнее «воет» Запад, тем очевиднее правота Москвы Олимпиада, украинский конфликт, крушение малайзийского авиалайнера – все это стало для западной пропаганды прекрасным поводом в очередной раз очернить зарвавшуюся Россию, утверждает французский блогер в своей статье на портале Réseau International. Однако спокойная и уверенная реакция Москвы спутала Западу все карты, ведь в мире больше верят фактам, а не истерикам. 29 августа 2014 Réseau International

Réseau International уличил США во лжи о российских танках на Украине Соединенные Штаты утверждают, что сумели доказать присутствие российских танков Т-64 на территории Восточной Украины, но Réseau International обосновывает, что это не так. На вооружении российской армии танков такого типа давно нет, и даже если бы были, то пройти незамеченными от границы до Донецка мимо многочисленных блокпостов им бы просто не удалось. 17 июня 2014 Réseau International