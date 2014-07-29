PinkNews
PN: Россия создаст свое «Евровидение» в пику «безумию» Запада
Россия проведет альтернативное «Евровидение», которое будет называться «Голос Евразии». Как пишет PinkNews, это связано с тем, что страна устала терпеть на конкурсе «бесконечное безумие», вроде победы Кончиты Вурст.
Владимира Путина наградили «Золотой клизмой»
Президент России стал обладателем гран-при социально-гигиенической антипремии «Золотая клизма»-2013. Этим «успехом» он обязан закону о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В числе прочих лауреатов - патриарх Кирилл, Елена Исинбаева, Иван Охлобыстин, Аркадий Мамонтов и прочие знаменитости, чьи гомофобные высказывания вызвали широкий резонанс.