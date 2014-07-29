PN: Россия создаст свое «Евровидение» в пику «безумию» Запада

Россия проведет альтернативное «Евровидение», которое будет называться «Голос Евразии». Как пишет PinkNews, это связано с тем, что страна устала терпеть на конкурсе «бесконечное безумие», вроде победы Кончиты Вурст.