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Phuket News: Российский турист в Таиланде лишился уха, покупая рыбу
На одном из самых популярных курортов Таиланда произошел инцидент, в результате которого 36-летний российский турист лишился левого уха и повредил правый глаз. Как сообщает Phuket News, ссора произошла во время покупки туристом рыбы у местного жителя.
Российские туристы пострадали в ДТП в Таиланде
В Таиланде попал в аварию туристический автобус, в котором находились граждане России. По данным местного издания The Phuket News, пятнадцать россиян получили травмы. Двое жителей Таиланда погибли.
Дебошир из России не помнит, как разбил тайскую святыню
Гнев жителей тайского Карона вызвала варварская выходка отдыхавшего там россиянина Олега Фоменко. Как сообщает The Phuket News, он разбил статую в местном храме и пытался угнать грузовик. Свой дебош Фоменко объяснил тем, что «в тот день выпил два коктейля, а после ничего не помнит».