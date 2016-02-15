Phuket News: Российский турист в Таиланде лишился уха, покупая рыбу На одном из самых популярных курортов Таиланда произошел инцидент, в результате которого 36-летний российский турист лишился левого уха и повредил правый глаз. Как сообщает Phuket News, ссора произошла во время покупки туристом рыбы у местного жителя. 15 февраля 2016 Phuket News

Российские туристы пострадали в ДТП в Таиланде В Таиланде попал в аварию туристический автобус, в котором находились граждане России. По данным местного издания The Phuket News, пятнадцать россиян получили травмы. Двое жителей Таиланда погибли. 29 декабря 2013 Phuket News