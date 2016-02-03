Ник Фуризос: Почему я «подсел» на российские новости

От просмотра телеканала RT невозможно оторваться, признается обозреватель Ник Фуризос на страницах OZY. По его мнению, многие новости телеканала «предвзяты» и не лишены «саморекламы»; но фокус в том, что все это - новости, о которых не говорят по основным каналам в США. И это привлекает к нему аудиторию в 2,8 миллиона человек в основных городах страны.