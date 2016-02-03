OZY
Ник Фуризос: Почему я «подсел» на российские новости
От просмотра телеканала RT невозможно оторваться, признается обозреватель Ник Фуризос на страницах OZY. По его мнению, многие новости телеканала «предвзяты» и не лишены «саморекламы»; но фокус в том, что все это - новости, о которых не говорят по основным каналам в США. И это привлекает к нему аудиторию в 2,8 миллиона человек в основных городах страны.
Ветеран ЦРУ о росте российского влияния: Все только начинается
В случае провала экономических реформ на Украине эта территория вновь окажется под сильнейшим влиянием России, предупреждает один из бывших руководителей ЦРУ Джон Маклафлин. Эксперт не видит причин, по которым Россия прекратит усиливать влияние и в других республиках экс-СССР - ведь у Путина достаточно народной поддержки, пишет он в издании OZY.