Novinky

Март 2018

Novinky: Успех внешней политики Кремля – следствие ошибок Запада

Несмотря на экономические проблемы, во внешней политике у Владимира Путина дела идут как нельзя лучше. Как пишет чешское издание Novinky, российскому президенту даже не нужно прилагать для этого особых усилий, поскольку он просто пользуется ошибками западных политиков.

Novinky: Лучше ошибаться с США, чем быть правым с Россией

Как пишет чешский журналист Йиржи Пеге, Вашингтон много ошибается на международной арене, но, в отличие от Москвы он не превращает в колонии страны, по которым наносит удар. По его мнению, лучше поддерживать США и иметь либеральные идеалы, которые позволяют публично обсуждать ошибки властей, нежели защищать авторитарные интересы Кремля.

Novinky: Если Америка вооружит Киев, Москве станет страшно

Появление американского оружия в украинской армии приведет к быстрому разгрому ополченцев, убежден чешский эксперт. Но это может напугать Россию и заставить ее перейти в наступление, предостерегает он. Поэтому вооружать Украину нужно, но с прицелом на будущее, советует автор американскому президенту.

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