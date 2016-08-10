Novinky
Novinky: Успех внешней политики Кремля – следствие ошибок Запада
Несмотря на экономические проблемы, во внешней политике у Владимира Путина дела идут как нельзя лучше. Как пишет чешское издание Novinky, российскому президенту даже не нужно прилагать для этого особых усилий, поскольку он просто пользуется ошибками западных политиков.
Novinky: Лучше ошибаться с США, чем быть правым с Россией
Как пишет чешский журналист Йиржи Пеге, Вашингтон много ошибается на международной арене, но, в отличие от Москвы он не превращает в колонии страны, по которым наносит удар. По его мнению, лучше поддерживать США и иметь либеральные идеалы, которые позволяют публично обсуждать ошибки властей, нежели защищать авторитарные интересы Кремля.
Novinky: Если Америка вооружит Киев, Москве станет страшно
Появление американского оружия в украинской армии приведет к быстрому разгрому ополченцев, убежден чешский эксперт. Но это может напугать Россию и заставить ее перейти в наступление, предостерегает он. Поэтому вооружать Украину нужно, но с прицелом на будущее, советует автор американскому президенту.