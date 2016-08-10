Novinky: Успех внешней политики Кремля – следствие ошибок Запада Несмотря на экономические проблемы, во внешней политике у Владимира Путина дела идут как нельзя лучше. Как пишет чешское издание Novinky, российскому президенту даже не нужно прилагать для этого особых усилий, поскольку он просто пользуется ошибками западных политиков. 10 августа 2016 Novinky

Novinky: Лучше ошибаться с США, чем быть правым с Россией Как пишет чешский журналист Йиржи Пеге, Вашингтон много ошибается на международной арене, но, в отличие от Москвы он не превращает в колонии страны, по которым наносит удар. По его мнению, лучше поддерживать США и иметь либеральные идеалы, которые позволяют публично обсуждать ошибки властей, нежели защищать авторитарные интересы Кремля. 3 апреля 2015 Novinky