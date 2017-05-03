Observer: на балу в Нью-Йорке голый русский затмил Рианну На ежегодном балу Met Gala в Нью-Йорке российский художник Фёдор Павлов-Андреевич устроил перфоманс «Подкидыш», сообщает The New York Observer. По словам издания, в разгар торжеств прозрачный ящик с обнажённым артистом появился на ковровой дорожке и этот «спектакль» затмил даже необычный костюм певицы Рианны. 3 мая 2017 New York Observer

Эксперт: Западу нужно обезопасить Балканы от «подрывной деятельности» Кремля Россия, не на шутку рассерженная стремительным движением Черногории в сторону НАТО, может в качестве ответной меры разжечь серьёзную войну на Балканах посредством «подрывной деятельности» в других странах региона, пишет для The New York Observer бывший эксперт АНБ Джон Шиндлер. По мысли аналитика, чтобы не допустить этого, Западу нужно как можно скорее начать решать многочисленные внутренние проблемы балканских стран — а ещё признать собственные ошибки, допущенные им в регионе в прошлом. 2 мая 2017 New York Observer

Observer: в истории о российских хакерах СМИ освещали больше домыслов, чем фактов Не получив достаточно доказательств от американских спецслужб якобы об атаках российских хакеров, крупнейшие СМИ США решили раздуть из обвинений сенсацию, пишет New York Observer. Издание отмечает, что демократы так и не смогли смириться с победой Трампа и продолжают искать «козла отпущения», на которого можно было бы свалить вину за поражение Клинтон. 28 января 2017 New York Observer

New York Observer: Генерал Мороз поможет России подчинить Украину Российские власти надеются на то, что нынешняя холодная зима поможет подчинить Украину, утверждает New York Observer. При этом издание отмечает, что в текущей газовой войне между Москвой и Киевом, как и в любой другой войне, Генерал Мороз опять на стороне России. 27 января 2017 New York Observer

Observer: сделкой с Путиным Вашингтон лишь подогреет аппетит «агрессора» Новая администрация США намерена пойти на «сделку» с Россией и больше прислушиваться к интересам Кремля, пишет автор материала New York Observer Якуб Янда. Однако, пойдя на уступки «автократическому режиму Путина» и отказавшись от поддержки демократии на постсоветском пространстве, Запад совершит «распродажу международного порядка» и лишь подогреет аппетит агрессора, отмечает Янда. 26 января 2017 New York Observer

New York Observer: В сирийской войне уже есть победитель – Россия Путин уже достиг всех своих целей в сирийском кризисе: спас режим Асада и очернил Запад, пишет New York Observer. Помог ему в этом неудачный опыт Югославии, когда Россия была бессильна, и сам Обама, который не сдерживал своих обещаний и тем самым изменил баланс сил на Ближнем Востоке в сторону Москвы, считает автор статьи. 27 октября 2016 New York Observer

Observer: Путин решил напоследок унизить Обаму «Искандерами» Ни для кого не секрет, что Кремль ни во что не ставит нынешнего американского президента, пишет обозреватель New York Observer Джон Шиндлер. На его взгляд, Москва пытается всячески продемонстрировать свою неприязнь к Бараку Обаме, пользуясь тем, что срок его полномочий подходит к концу. Один из примеров такого презрения к мнению Вашингтона − слухи о размещении российских ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининграде. 8 октября 2016 New York Observer

New York Observer: В АНБ почти наверняка работают российские кроты В Агентстве национальной безопасности США почти наверняка есть российские кроты, пишет New York Observer. Однако, отмечает издание, в вопросе с бывшим сотрудником агентства Гарольдом Томасом Мартином, арестованным недавно ФБР за вынос из АНБ секретных документов, пока ясности нет. Разведслужбы до сих пор пытаются выяснить, является ли он одним из «кротов Кремля» или же он был просто «чудила», который «веселья ради» рисковал оказаться за решеткой. 6 октября 2016 New York Observer

NYO: Россия угрожает американской демократии при попустительстве Обамы Обвинять Россию в том, что она шпионит за США, не имеет смысла. Это у русских в крови, считает New York Observer. Ответственность за то, что Кремль так нагло и открыто ведет «шпионскую войну» против Америки, лежит на Бараке Обаме, поскольку он никак не отвечает на агрессивные действия российской разведки. А между тем Кремль эту войну выигрывает, угрожая самой американской демократии. 2 сентября 2016 New York Observer

New York Observer: АНБ пора открыть сезон охоты на российских «кротов» Со дня создания АНБ шпионы пытались заполучить американские секреты, пишет для New York Observer бывший ведущий аналитик АНБ Джон Шиндлер. Но только русским «кротам» удавалось красть секреты США с завидным постоянством. Чтобы вновь обрести почву под ногами после череды «масштабных провалов», Шиндлер предлагает «преследуемой неудачами» организации начать с поимки российских «кротов». 24 августа 2016 New York Observer