NMA.TV
Pussy Riot и Владимир Путин стали героями тайваньского мультфильма
Судебный процесс над участницами панк-группы Pussy Riot вдохновил тайваньских аниматоров на новый сатирический ролик. В нем изображены все действующие лица этой скандальной истории: сами девушки, российский президент, патриарх Кирилл и даже британский музыкант Стинг.
Путин вдохновил тайваньских аниматоров
История хождения во власть Владимира Путина: со времен Бориса Ельцина до Дмитрия Медведева и снова до Путина - и все это наглядно и за одну минуту. Сжать российское пространство и время в таком коротком ролике в стиле политического шаржа удалось тайваньским аниматорам с NMA.TV.