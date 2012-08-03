Судебный процесс над участницами панк-группы Pussy Riot вдохновил тайваньских аниматоров на новый сатирический ролик. В нем изображены все действующие лица этой скандальной истории: сами девушки, российский президент, патриарх Кирилл и даже британский музыкант Стинг.

Путин вдохновил тайваньских аниматоров

История хождения во власть Владимира Путина: со времен Бориса Ельцина до Дмитрия Медведева и снова до Путина - и все это наглядно и за одну минуту. Сжать российское пространство и время в таком коротком ролике в стиле политического шаржа удалось тайваньским аниматорам с NMA.TV.