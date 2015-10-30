Тайвань (Китай)

Want China Times: Кооперация с Индией спасет Т-50 от китайского плагиата Разработкой истребителя пятого поколения Т-50 Россия предпочитает заниматься в сотрудничестве с Индией, хотя ее регионального партнера – Китай – считают ключевым союзником Москвы. Дело в том, что китайские инженеры в свое время украли у россиян технологии и выдали за свои на экспортном рынке. Сегодня Россия намерена не допустить повторения этой ситуации, поясняет тайваньская Want China Times. 30 октября 2015 Want China Times

Taipei Times: Российское оружие развяжет Китаю руки в Тайваньском проливе Китай может напасть на Тайвань и будет использовать для этого российское вооружение и технологии, сообщает Taipei Times со ссылкой на отчет центра стратегических исследований. Россия давно сотрудничает с Пекином в военной сфере. В связи с украинским кризисом Китай оказался в более выигрышном положении на переговорах с Россией и теперь может получить от нее самые последние разработки. 4 сентября 2015 Taipei Times

Китайские эксперты: Россия - лишь ступень для КНР на пути в Европу Отношения между Китаем и Россией очень неравны, и перевес в сторону Пекина будет только расти, считают аналитики. Цели КНР простираются гораздо дальше партнерства с Москвой, но последней из-за испорченных отношений с Западом ничего не остается, кроме как соглашаться на сотрудничество с восточным соседом на его условиях, пишет Want China Times. 17 мая 2015 Want China Times

Want China Times: Китай построит свои «Мистрали» по образцу французских Франция рассматривает возможность продажи построенных для России «Мистралей» в другие страны, в том числе в Китай. Пекин намерен самостоятельно в дальнейшем строить подобные корабли, но может приобрести французские вертолетоносцы как образцы, пишет Want China Times. 11 мая 2015 Want China Times

Россия и Китай усовершенствуют Ми-26 для спасательных операций в горах Москва и Пекин договорились о создании нового вертолета для ликвидации последствий катастроф, сообщает Want China Times. Вертолет будет создан на базе Ми-26, но будет отличаться гораздо более высокой грузоподъемностью. Об этом заявил прессе Дмитрий Рогозин. По его словам, соглашение на разработку вертолета было достигнуто еще в конце 2014 года. Материалы для большегруза поставит Китай, а двигатели - Россия. 18 января 2015 Want China Times

WCT: Россия поможет обеспечить безопасность Никарагуанского канала Никарагуа объявила о начале строительства Никарагуанского канала между Тихим и Атлантическим океанами. Россия уже пообещала поддержку с обеспечением безопасности, сообщает Want China Times. Собственно проведением конкурента Панамского канала занимается частная китайская компания; она и будет его контролировать в последующие 100 лет. 26 декабря 2014 Want China Times

Want China Times: Юань не повторит ошибок рубля Для стабилизации курса рубля китайские экономисты советуют Москве отказаться от высокой процентной ставки и ввести контроль за движением капиталов. Такой механизм в Китае задействован и если бы не он, то вместе с рублем упал бы и юань, уверены они. В свете произошедшего в Пекине намерены пересмотреть планы по либерализации курса китайской валюты, сообщает Want China Times. 23 декабря 2014 Want China Times

WCT: Москва продает С-400, чтобы задобрить Пекин После событий в Крыму военное сотрудничество между Россией и Китаем набирает обороты. Уже появились сведения, что достигнуто соглашение о продаже Китаю зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает Want China Times. России это может быть нужно для того, чтобы задобрить Пекин, пишет газета. 4 августа 2014 Want China Times

WCT: Москва и Пекин объединятся в «спутниковой битве» против США Россия и Китай ведут переговоры о строительстве наземных станций для спутников, обслуживающих навигационные системы двух стран – российской ГЛОНАСС и китайской «Бэйдоу», сообщает Want China Times. По словам представителей российской стороны, плодотворное сотрудничество в этой сфере весьма вероятно, ведь у Москвы с Пекином общий конкурент - GPS. 26 июня 2014 Want China Times

Россияне внезапно полюбили китайцев Согласно проведенному соцопросу, большинство россиян считают Китай дружественным государством, сообщает Want China Times. При этом граждане России все теплее относятся к китайцам. Опрошенные также одобряют заключенную в мае газовую сделку, отмечает издание. 20 июня 2014 Want China Times