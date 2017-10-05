Mixnews: в Латвии хотят отказаться от русского языка в школах Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» собирается внести в закон об образовании поправки, согласно которым обучение в Латвии будет осуществляться исключительно на латышском языке, пишет Mixnews. По словам лидера националистической партии «Всё для Латвии» Райвиса Дзинтарса, вопрос поставлен ребром и в нынешней редакции поправку не удастся отклонить какими-либо отговорками. 5 октября 2017 Mixnews

Mixnews: полицейский в Латвии получил выговор за ленточку в цветах флага России Госполиция Латвии после служебной проверки приняла решение вынести выговор старшему инспектору Криминальной полиции, разместившему в салоне своего личного автомобиля ленточку в цветах российского флага. Поводом для разбирательств стала распространившаяся в соцсетях фотография припаркованной машины, за лобовым стеклом которой был размещён пропуск МВД и ленточка, похожая на российский триколор, передаёт Mixnews. 25 апреля 2017 Mixnews

Mixnews: Латвия простила солдатам НАТО танцы на такси в центре Риги Латвийская полиция закрыла уголовное дело в отношении двух военнослужащих НАТО, которые в начале июня разгромили такси в центре столицы страны. Как сообщает Mixnews, стороны примирились, а причиненный ущерб возмещен. 8 августа 2016 Mixnews

Посол Латвии: Украинцы считают нас образцом евроинтеграции и реформ Украинцы очень позитивно воспринимают Латвию, потому что она стала для них живым примером успешного продвижения по «пути евроинтеграции», который Украина ещё только начинает, заявил латвийский посол в Киеве Юрис Пойканс. Он пояснил, что многие жители Украины уже лично побывали в Латвии и считают эту страну образцом реформирования и «островком стабильности», передает Mixnews. 14 июля 2016 Mixnews

Mixnews: Депутат из Латвии призвал вслед за Польшей сносить советские памятники Латвийский депутат Вейко Сполитис заявил, что Латвии надо последовать примеру Польши и начать сносить памятники, прославляющие «тоталитарный большевистский режим», пишет Mixnews. Политик отметил, что таких монументов в стране осталось не так много, а в качестве примера привел памятник Освободителям Риги, назвав его «фаллосом». 6 апреля 2016 Mixnews

Mixnews: Эстонцев учат большой экономии на малой нужде В Эстонии стартовала рекламная кампания, в ходе которой жителей страны призывают справлять малую нужду не на унитазе, а в душевой кабине. Как сообщает портал Mixnews, по мнению авторов идеи, таким образом эстонские семьи могут сэкономить до 3 000 литров воды за год. 15 марта 2016 Mixnews

НАТО встретит российские маневры обороной и контрнаступлением На военной базе Адажи в Латвии начались двухнедельные международные учения «Серебряная стрела 2015» при участии военных подразделений из США, Дании, Канады, Великобритании, Германии и Латвии. Эти маневры по отработке взаимодействия между силами НАТО в обороне и наступлении проводятся на фоне начала масштабных военных учений в России, подчеркивается в статье. 15 сентября 2015 Mixnews

Mixnews: В Латвии появились призывы «Cмерть русским оккупантам» В Юрмале появились надписи, которые правозащитник Александр Гапоненко расценивает как «публичный призыв провести геноцид русского населения», сообщает Mixnews. В подтверждение он опубликовал фотографии с юрмальского пляжа, предположив также, что это может быть провокацией. 25 июня 2015 Mixnews

Русскоязычной пациентке в Риге посоветовали «приходить с переводчиком» Во время очередного приема в одной из больниц Риги пациентка не смогла проконсультироваться у лечащего врача-эндокринолога, поскольку с ней отказались общаться на русском языке. По мнению доктора, за 25 лет независимости Латвии у всех пациентов было достаточно времени, чтобы выучить латышский — а кто не смог этого сделать, должны приходить с переводчиком, сообщает Mixnews. 19 июня 2015 Mixnews

Mixnews: Российский флот «заглянул» в экономическую зону Латвии Латвия все чаще обнаруживает российские военные корабли и самолеты вблизи своих границ, сообщает информационный портал Mixnews. В этом году подобные инциденты происходили уже более 60 раз, последний из них - всего сутки назад, утверждают представители Национальных вооруженных сил Латвии. 18 июня 2015 Mixnews