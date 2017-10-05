Mixnews
Mixnews: в Латвии хотят отказаться от русского языка в школах
Национальное объединение «Всё для Латвии!» — «Отечеству и свободе/ДННЛ» собирается внести в закон об образовании поправки, согласно которым обучение в Латвии будет осуществляться исключительно на латышском языке, пишет Mixnews. По словам лидера националистической партии «Всё для Латвии» Райвиса Дзинтарса, вопрос поставлен ребром и в нынешней редакции поправку не удастся отклонить какими-либо отговорками.
Mixnews: полицейский в Латвии получил выговор за ленточку в цветах флага России
Госполиция Латвии после служебной проверки приняла решение вынести выговор старшему инспектору Криминальной полиции, разместившему в салоне своего личного автомобиля ленточку в цветах российского флага. Поводом для разбирательств стала распространившаяся в соцсетях фотография припаркованной машины, за лобовым стеклом которой был размещён пропуск МВД и ленточка, похожая на российский триколор, передаёт Mixnews.
Mixnews: Латвия простила солдатам НАТО танцы на такси в центре Риги
Латвийская полиция закрыла уголовное дело в отношении двух военнослужащих НАТО, которые в начале июня разгромили такси в центре столицы страны. Как сообщает Mixnews, стороны примирились, а причиненный ущерб возмещен.
Посол Латвии: Украинцы считают нас образцом евроинтеграции и реформ
Украинцы очень позитивно воспринимают Латвию, потому что она стала для них живым примером успешного продвижения по «пути евроинтеграции», который Украина ещё только начинает, заявил латвийский посол в Киеве Юрис Пойканс. Он пояснил, что многие жители Украины уже лично побывали в Латвии и считают эту страну образцом реформирования и «островком стабильности», передает Mixnews.
Mixnews: Депутат из Латвии призвал вслед за Польшей сносить советские памятники
Латвийский депутат Вейко Сполитис заявил, что Латвии надо последовать примеру Польши и начать сносить памятники, прославляющие «тоталитарный большевистский режим», пишет Mixnews. Политик отметил, что таких монументов в стране осталось не так много, а в качестве примера привел памятник Освободителям Риги, назвав его «фаллосом».
Mixnews: Эстонцев учат большой экономии на малой нужде
В Эстонии стартовала рекламная кампания, в ходе которой жителей страны призывают справлять малую нужду не на унитазе, а в душевой кабине. Как сообщает портал Mixnews, по мнению авторов идеи, таким образом эстонские семьи могут сэкономить до 3 000 литров воды за год.
НАТО встретит российские маневры обороной и контрнаступлением
На военной базе Адажи в Латвии начались двухнедельные международные учения «Серебряная стрела 2015» при участии военных подразделений из США, Дании, Канады, Великобритании, Германии и Латвии. Эти маневры по отработке взаимодействия между силами НАТО в обороне и наступлении проводятся на фоне начала масштабных военных учений в России, подчеркивается в статье.
Mixnews: В Латвии появились призывы «Cмерть русским оккупантам»
В Юрмале появились надписи, которые правозащитник Александр Гапоненко расценивает как «публичный призыв провести геноцид русского населения», сообщает Mixnews. В подтверждение он опубликовал фотографии с юрмальского пляжа, предположив также, что это может быть провокацией.
Русскоязычной пациентке в Риге посоветовали «приходить с переводчиком»
Во время очередного приема в одной из больниц Риги пациентка не смогла проконсультироваться у лечащего врача-эндокринолога, поскольку с ней отказались общаться на русском языке. По мнению доктора, за 25 лет независимости Латвии у всех пациентов было достаточно времени, чтобы выучить латышский — а кто не смог этого сделать, должны приходить с переводчиком, сообщает Mixnews.
Mixnews: Российский флот «заглянул» в экономическую зону Латвии
Латвия все чаще обнаруживает российские военные корабли и самолеты вблизи своих границ, сообщает информационный портал Mixnews. В этом году подобные инциденты происходили уже более 60 раз, последний из них - всего сутки назад, утверждают представители Национальных вооруженных сил Латвии.
Мэр Вентспилса: Усиление группировки НАТО порадует проституток
Латвии не стоит «путаться под ногами» мировых держав, ее громкие заявления в отношении российско-украинского конфликта выглядят комично, считает мэр Вентспилса Айвар Лембергс. Он иронично заметил, что усиление присутствия НАТО в странах Балтии будет выгодно для Вентспилса: вслед за натовскими солдатами в город хлынут проститутки, и от этого выиграют все – кафе, рестораны и проститутки, сообщает Mixnews.