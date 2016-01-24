Middle East Eye
MEE: Норвегия по просьбе Москвы приостановила депортацию беженцев
Норвежские власти решили временно приостановить депортацию ближневосточных беженцев в Россию, сообщает Middle East Eye. Как отмечает издание, это решение было принято по просьбе Москвы, которая обосновала необходимость данного шага «соображениями безопасности».
Middle East Eye: Россия сформирует в Сирии «гуманитарный фронт»
Россия начала сбрасывать жителям проправительственных местностей Сирии гуманитарную помощь. Российские военные считают, что, по мере того как в стране будет налаживаться мирная жизнь, операции по доставке гуманитарных грузов станут для российской армии новым направлением работ, пишет Middle East Eye.
MEE: Израиль простил России нарушение воздушного пространства
Не так давно российский самолет углубился на милю в воздушное пространство Израиля, заявил министр обороны страны Моше Яалон. По его словам, пилот воздушного судна совершил ошибку и не собирался атаковать, поэтому израильские военные не стали его сбивать.