MEE: Норвегия по просьбе Москвы приостановила депортацию беженцев Норвежские власти решили временно приостановить депортацию ближневосточных беженцев в Россию, сообщает Middle East Eye. Как отмечает издание, это решение было принято по просьбе Москвы, которая обосновала необходимость данного шага «соображениями безопасности». 24 января 2016 Middle East Eye

Middle East Eye: Россия сформирует в Сирии «гуманитарный фронт» Россия начала сбрасывать жителям проправительственных местностей Сирии гуманитарную помощь. Российские военные считают, что, по мере того как в стране будет налаживаться мирная жизнь, операции по доставке гуманитарных грузов станут для российской армии новым направлением работ, пишет Middle East Eye. 15 января 2016 Middle East Eye