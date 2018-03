Девушка-блогер из Италии поздравила Путина с Рождеством песней

Популярный в Италии видеоблогер Мартина дель Омбра решила поздравить с Рождеством своего кумира Владимира Путина. Она исполнила для него песню Dream a Little Dream of Me, изменив несколько строчек так, чтобы она больше соответствовала ее видению президента России.