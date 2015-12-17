Mediatel: Новая международная информационная волна

На фоне успеха телеканала RT, недавно отметившего десятилетие, обозреватель издания Mediatel Реймонд Снодди анализирует потребность в новых международных источниках информации для западных читателей и зрителей. Автор отмечает, что в последнее время наметилась такая тенденция: люди на Западе все чаще обращаются к зарубежным и международным источникам для полноты картины. Потому что «международные события требуют международного освещения».