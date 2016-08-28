MW: Влияние Путина растет, потому что Запад забыл об идеалах Просвещения Владимир Путин не представлял бы большой угрозы, если бы на Западе были прочны идеалы Просвещения, пишет в своей статье для Market Watch писатель Даниэль Киро. По его словам, именно из-за отхода от этих либеральных идеалов влияние российского лидера получило возможность распространяться. 28 августа 2016 Market Watch

Market Watch: Россияне и чехи – самые довольные туристы в мире Туристический сайт GetYourGuide.com изучил отзывы отдыхающих из 50 стран мира, чтобы понять, откуда родом самые довольные и самые сварливые туристы. Как показало исследование, больше всего к жалобам склонны гости из Азии и Латинской Америки, а лучше всех проводят время в загранпоездках чехи и россияне. 3 июня 2016 Market Watch

Сорос: Союз России и Китая - реальная угроза мировой войны Если Китай и Россия объединятся в военном и политическом плане, тогда угроза очередной мировой войны станет реальной, - об этом, как сообщает Market Watch, заявил американский финансист Джордж Сорос. По его мнению, многое в этом вопросе зависит от экономического «здоровья» КНР. Чтобы избежать «крайне неприятного» сценария, миллиардер предлагает включить китайский юань в валютную корзину МВФ, а взамен добиться от Пекина преобразования его экономики. 22 мая 2015 Market Watch

MarketWatch: «Экономической исключительности» Америки пришел конец Время «американской исключительности» и господства на мировом рынке уже закончились, пишет обозреватель Market Watch Пол Фаррел. По его словам, США не только уступают в конкуренции развивающимся странам, но и не способны остановить падение собственного ВВП. 19 апреля 2015 Market Watch

Китайские метеорологи свалили вину за неточные прогнозы на слабый рубль По мнению Национального метеорологического центра Китая, проблемы российской экономики могут негативно сказаться на точности прогнозов погоды, сообщает Market Watch. Синоптики утверждают, что урезание финансирования повлияет на качество работы российских метеослужб, отчего пострадают и их китайские коллеги. 17 февраля 2015 Market Watch

Market Watch: Вашингтон воюет с Москвой чужими руками Своей политикой на Украине США настраивают против себя Россию и фактически идут с ней на прямую конфронтацию, считает экономист Крис Мартенсон. При этом, отмечает он в своей статье для Market Watch, на чем основаны действия американского руководства, до сих остается неясным. 21 января 2015 Market Watch

MW: Санкции не помешали отдельным миллиардерам России стать богаче Санкции, падение рубля и низкие цены на нефть сказались на благосостоянии российских миллиардеров, сообщает MarketWatch. Однако, отмечает издание, в пятерке богатейших на начало 2015 года россиян есть те, кто после введения Западом ограничительных мер даже смогли приумножить свой капитал. 8 января 2015 Market Watch

Американский журналист нашел дюжину причин отмечать Рождество «по-русски» Журналист американского издания Market Watch выяснил, что есть множество плюсов в том, чтобы отмечать Рождество не 25 декабря, а 7 января. Например, можно не толкаться в супермаркетах и не покупать подарки и продукты по ломовым ценам накануне «традиционного» Рождества, дешево слетать к семье или на отдых, а главное – на две недели продлить себе ощущение праздника посреди холодной серой зимы. 6 января 2015 Market Watch

Market Watch: Упрямый Путин лишает Россию выгодного сотрудничества с США Россия могла бы стать надежными торговым партнером США, если бы реформировала свою экономику и укрепила связи с Западом, пишет MarketWatch. Такой расклад был бы выгоден не только Вашингтону, но и Москве. Однако, сетует издание, этому не бывать: Путин непреклонен во внешней политике. 5 января 2015 Market Watch