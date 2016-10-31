Mako: Конфликт между Россией и Израилем – вопрос времени Усиление российского военного присутствия на Ближнем Востоке вызывает сильную обеспокоенность у Израиля. Как пишет издание mako.co.il, израильские ВВС и ВМФ впервые за 40 лет не одни в регионе и не могут полностью контролировать пространство, поэтому вооруженный конфликт с Россией является лишь вопросом времени. 31 октября 2016 Mako.co.il

Mako: Убийц евреев на Украине хоронят как героев На Украине прошла торжественная церемония захоронения пятерых солдат дивизии СС «Галичина». Как пишет израильское издание Mako, это подразделение вермахта «прославилось» особой жестокостью к евреям во время Второй мировой. Чествуя военных преступников, Киев при этом не гнушается принимать помощь от Израиля, подчеркивает автор статьи. 3 августа 2016 Mako.co.il

Mako: России все труднее пугать мир «ржавеющей» армией Несмотря на желание России запугать весь мир мощью своей армии, состояние ее войск оставляет желать лучшего, пишет израильский новостной портал. Сказывается устаревшая техника, отсутствие дисциплины и недостаточные расходы на оборону. 18 августа 2015 Mako.co.il

Mako: В российском самолете хулигана скрутят в два счета Россияне научились справляться с пьяными пассажирами, нарушающими покой на борту самолета, пишет израильский новостной портал. Все чаще хулиганы прибывают в аэропорт назначения скрученными по рукам и ногам и немного поколоченными, отмечает Mako.co.il. 23 июля 2015 Mako.co.il

Кончита бросила вызов «темным режимам», Россия - в их числе Кончита Вурст, победительница Евровидения, призывает в своем новом клипе бороться с режимами тех правителей, которые притесняют сексуальные меньшинства. Среди них числится и «режим Владимира Путина», сообщает израильский новостной портал Mako.co.il 25 ноября 2014 Mako.co.il

Mako: Россия нашла управу на террористов - это война без правил Мир продолжает страдать от глобального террора, пишет израильский новостной портал. В то время как некоторые страны предпочитают садиться за стол переговоров с террористами и выплачивать им миллионы долларов, чтобы вернуть похищенных домой, Россия придерживается крайне жесткой политики. 19 ноября 2014 Mako.co.il

Чтобы побороть исламистов, США пришлось просить помощи у России Несмотря на ухудшение отношений между США и Россией, сверхдержавы, похоже, договорились о сотрудничестве, пишет израильский портал Mako.co.il. Причина, по мнению автора статьи в том, что угроза со стороны террористов ИГИЛ растет, а Вашингтон не в состоянии справиться с ними в одиночку. 15 октября 2014 Mako.co.il

Mako: Украинские солдаты отрабатывают меткость на Путине На Украине растет ненависть к Владимиру Путину, пишет израильский новостной портал Mako.co.il. В то время как на Майдане можно найти туалетную бумагу с изображением российского лидера, на военных базах во Львове солдатам предлагают пострелять по новой мишени: фотографии Путина. 2 сентября 2014 Mako.co.il