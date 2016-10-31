Mako.co.il
Mako: Конфликт между Россией и Израилем – вопрос времени
Усиление российского военного присутствия на Ближнем Востоке вызывает сильную обеспокоенность у Израиля. Как пишет издание mako.co.il, израильские ВВС и ВМФ впервые за 40 лет не одни в регионе и не могут полностью контролировать пространство, поэтому вооруженный конфликт с Россией является лишь вопросом времени.
Mako: Убийц евреев на Украине хоронят как героев
На Украине прошла торжественная церемония захоронения пятерых солдат дивизии СС «Галичина». Как пишет израильское издание Mako, это подразделение вермахта «прославилось» особой жестокостью к евреям во время Второй мировой. Чествуя военных преступников, Киев при этом не гнушается принимать помощь от Израиля, подчеркивает автор статьи.
Mako: России все труднее пугать мир «ржавеющей» армией
Несмотря на желание России запугать весь мир мощью своей армии, состояние ее войск оставляет желать лучшего, пишет израильский новостной портал. Сказывается устаревшая техника, отсутствие дисциплины и недостаточные расходы на оборону.
Mako: В российском самолете хулигана скрутят в два счета
Россияне научились справляться с пьяными пассажирами, нарушающими покой на борту самолета, пишет израильский новостной портал. Все чаще хулиганы прибывают в аэропорт назначения скрученными по рукам и ногам и немного поколоченными, отмечает Mako.co.il.
Кончита бросила вызов «темным режимам», Россия - в их числе
Кончита Вурст, победительница Евровидения, призывает в своем новом клипе бороться с режимами тех правителей, которые притесняют сексуальные меньшинства. Среди них числится и «режим Владимира Путина», сообщает израильский новостной портал Mako.co.il
Mako: Россия нашла управу на террористов - это война без правил
Мир продолжает страдать от глобального террора, пишет израильский новостной портал. В то время как некоторые страны предпочитают садиться за стол переговоров с террористами и выплачивать им миллионы долларов, чтобы вернуть похищенных домой, Россия придерживается крайне жесткой политики.
Чтобы побороть исламистов, США пришлось просить помощи у России
Несмотря на ухудшение отношений между США и Россией, сверхдержавы, похоже, договорились о сотрудничестве, пишет израильский портал Mako.co.il. Причина, по мнению автора статьи в том, что угроза со стороны террористов ИГИЛ растет, а Вашингтон не в состоянии справиться с ними в одиночку.
Mako: Украинские солдаты отрабатывают меткость на Путине
На Украине растет ненависть к Владимиру Путину, пишет израильский новостной портал Mako.co.il. В то время как на Майдане можно найти туалетную бумагу с изображением российского лидера, на военных базах во Львове солдатам предлагают пострелять по новой мишени: фотографии Путина.
На Майдане Путина намагнитили и закатали в рулоны
Украина пока не радует туристов стабильностью, но зато может удивить сувенирным разнообразием, пишет израильский интернет-портал Mako.co.il. На Майдане можно найти подарки на любой вкус: от футболок и магнитиков с антироссийскими надписями до туалетной бумаги с изображением Путина и Януковича.