Limes
Лавров: Россия не забудет турецкого пособничества террористам
Россия не забудет того пособничества, которое Турция оказывает террористам на Ближнем Востоке. Такое заявление в интервью Limes сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также обсудил российские отношения с другими странами, в том числе с США и Украиной.
Limes: Лукашенко сумел извлечь выгоду из конфликта на Украине
В свете событий на Украине роль Белоруссии как моста между Россией и Западом неимоверно возросла, считает издание Limes. Это дало президенту страны Александру Лукашенко возможность получать дивиденды от ЕС, не вызвав при этом гнева Москвы. Ведь из-за слабеющего рубля Россия стала не таким уж удобным партнером.
Limes: «Добрый и злой полицейские» положат Москву на лопатки
Цены на нефть ослабили Россию и поставили ее в уязвимое положение – самое время склонить ее к переговорам, пишет Limes. Западу следует действовать осторожно и сыграть в «хорошего и плохого полицейских». Роль первого должны взять на себя Франция и Италия, а роль второго - США и страны Восточной Европы.
Limes: Западные СМИ не могут обойтись без «красной угрозы»
Изоляция России не приведет ни к чему хорошему, считает итальянское издание Limes. По его мнению, Россия куда более приспособлена к экономическим кризисам и изоляции, нежели Европа. При этом Евросоюз уже начал ощущать на себе последствия стратегии, которую ему навязал Вашингтон. Тем не менее СМИ продолжают антироссийскую риторику и пытаются убедить всех, что на этот-то раз противостояние с Россией принесет свои плоды.
Limes: Берлин ждет не дождется, когда США снимут с Москвы санкции
Немецкая экономика пострадала от антироссийских санкций куда больше, чем предполагалось. Теперь ей вряд ли удастся без существенных потерь пережить кризис, считает итальянское издание Limes. Как отмечается в статье, страна уже «ждет не дождется» отмены навязанных Америкой санкций. Тем не менее свое место на российском рынке немцы уже потеряли, и отвоевать его обратно будет непросто.