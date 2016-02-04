Лавров: Россия не забудет турецкого пособничества террористам Россия не забудет того пособничества, которое Турция оказывает террористам на Ближнем Востоке. Такое заявление в интервью Limes сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он также обсудил российские отношения с другими странами, в том числе с США и Украиной. 4 февраля 2016 Limes

Limes: Лукашенко сумел извлечь выгоду из конфликта на Украине В свете событий на Украине роль Белоруссии как моста между Россией и Западом неимоверно возросла, считает издание Limes. Это дало президенту страны Александру Лукашенко возможность получать дивиденды от ЕС, не вызвав при этом гнева Москвы. Ведь из-за слабеющего рубля Россия стала не таким уж удобным партнером. 20 февраля 2015 Limes

Limes: «Добрый и злой полицейские» положат Москву на лопатки Цены на нефть ослабили Россию и поставили ее в уязвимое положение – самое время склонить ее к переговорам, пишет Limes. Западу следует действовать осторожно и сыграть в «хорошего и плохого полицейских». Роль первого должны взять на себя Франция и Италия, а роль второго - США и страны Восточной Европы. 15 января 2015 Limes

Limes: Западные СМИ не могут обойтись без «красной угрозы» Изоляция России не приведет ни к чему хорошему, считает итальянское издание Limes. По его мнению, Россия куда более приспособлена к экономическим кризисам и изоляции, нежели Европа. При этом Евросоюз уже начал ощущать на себе последствия стратегии, которую ему навязал Вашингтон. Тем не менее СМИ продолжают антироссийскую риторику и пытаются убедить всех, что на этот-то раз противостояние с Россией принесет свои плоды. 24 декабря 2014 Limes