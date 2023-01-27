Lesfrancais.press

Lefrancais.press: «французы не собираются уезжать» — экспат о жизни соотечественников в России на фоне украинского конфликта

Несмотря на дипломатическую напряжённость между Москвой и Парижем на фоне украинского конфликта, живущие в России французы не чувствуют изменения отношения к ним со стороны русских и не собираются покидать страну, сообщил порталу Lefrancais.press французский экспат Франк Феррари. По его словам, экономическая ситуация в стране остаётся под контролем, несмотря на санкции, и для иностранцев жизнь в стране мало изменилась. Кроме того, возвращение на родину часто сопряжено с большими проблемами, чем присутствие в России, отметил эксперт.