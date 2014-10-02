Ярый антисемит и неонацист Олег Тягнибок получил из рук бывшего лидера Польши Леха Валенсы награду «За восстановление политической стабильности на Украине». Это вызвало недоумение у французского издания Les Crises. Оно перечислило «заслуги» Тягнибока, в том числе его призыв зачистить Украину от русских и евреев.

Французский журналист: Путин плохой демократ, он любит референдумы

Запад противоречит сам себе, продвигая принципы демократии и осуждая при этом любые действия Путина, полагает французский журналист Оливье Беррюйе. Притом что президент России проводит успешную внутреннюю политику вот уже 15 лет и не вторгается в отличие от США в другие страны, чтобы установить там свои порядки.