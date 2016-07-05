Выход Великобритании из ЕС дает Европе шанс пересмотреть свою внешнюю политику и повернуться лицом к России, пишет Les Yeux du Monde. По мнению автора статьи, влияние Европы только возрастет от сближения с Москвой, если только ЕС не развалится окончательно.

Les Yeux du Monde: Приднестровье — «дамоклов меч» Путина

Приднестровье на протяжении всей своей истории было «русофильским» регионом, а в прошлом году жители республики даже проголосовали за присоединение к России, пишет обозреватель Les Yeux du Monde. Вместе с тем, чаяния приднестровцев Москва предпочитает игнорировать — ей гораздо выгоднее сохранять республику в текущем состоянии, пользуясь ею как «дамокловым мечом», подвешенным над ближайшими соседями.