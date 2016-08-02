Quotidien: Платье с Путиным и ангелами стало символом союза арабов с русскими На модном показе, прошедшем в рамках форума арабской культуры в Москве, внимание широкой общественности привлекло платье с изображением Владимира Путина в кимоно в окружении ангелов, цветов и облаков, сообщает Le Quotidien. По словам дизайнера Моны аль-Мансури, этот наряд несет в себе политическое и гуманистическое послание русским: «Арабы на вашей стороне». 2 августа 2016 Le Quotidien

Генсек ФИФА: Гостям ЧМ-2018 понравится в России Болельщики со всего мира останутся довольны Чемпионатом мира 2018, уверена генеральный секретарь ФИФА Фатьма Самура. Во время своего первого визита в Россию Самура осталась довольна знаменитым российским гостеприимством, сообщает Le Quotidien. Кроме того, генсек ФИФА выразила уверенность, что предстоящий «праздник футбола» пройдет в атмосфере безопасности. 8 июля 2016 Le Quotidien

Le Quotidien: Сирот в России становится больше, а усыновителей меньше В России продолжает расти число сирот, пишет люксембургская газета Le Quotidien. В настоящий момент в стране насчитывается около 118 тысяч оставшихся без родителей детей. Наряду с этим, в минувшем году количество семей, решившихся взять на воспитание ребенка, сократилось. 24 марта 2013 Le Quotidien